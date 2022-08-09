Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok

SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR İLK

Otelin sahibi Hüda el Oteybi, 2021 yılında açılan otelin ülkede bir ilk olduğunu belirterek, ‘’Petoya, Suudi Arabistan'da evcil hayvanlar için açılan ilk yetkili beş yıldızlı otel. Burası kediler için ilk şubemiz ve diğer hayvanlar için farklı şubeler açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.