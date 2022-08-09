Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kediler için beş yıldızlı otel açıldı. Sadece evcil hayvanların kalabildiği otel, ülkede bir ilki gerçekleştirdi.

Haberler - Reuters - NTV Haber 09.08.2022 - 17:09

Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok - 1

’ın başkenti Riyad'ta kedilere hizmette sınır tanımayan yeni bir otel açıldı.

Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok - 2

Kediseverler, Petoya isimli evcil hayvan oteline, minik dostlarını güvenli bir şekilde bırakabiliyor.

Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok - 3

Otelde kedilerin uyuması için kapsüller ve oyun alanlarının yanı sıra,  kedi sahiplerinin dinlenmeleri ve kendilerini rahat hissetmeleri için de bölümler yer alıyor.

Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok - 4

SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR İLK

Otelin sahibi Hüda el Oteybi, 2021 yılında açılan otelin ülkede bir ilk olduğunu belirterek, ‘’Petoya, Suudi Arabistan'da evcil hayvanlar için açılan ilk yetkili beş yıldızlı otel. Burası kediler için ilk şubemiz ve diğer hayvanlar için farklı şubeler açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok - 5

Kedi sahipleri ise otelin açılmasından son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok - 6

Otele kedisini bırakan müşterilerden biri, "Önümüzdeki hafta seyahat edeceğim ve kedime bakacak kimsem yok, bu yüzden kedimi bu otele bırakacağım. Otel güzel görünüyor. Kedimi burada güvenle kalacağı için memnunum" dedi.

Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok - 7

Öte yandan, farklı türde 20’ye yakın kedinin yaşadığı oteli hayvanseverler de istedikleri zaman ziyaret edip tüylü dostlarıyla vakit geçirebiliyor.

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