Suudi Arabistan'de kediler için 5 yıldızlı otel açıldı: Hizmette sınır yok

Haberler - Reuters - NTV Haber 09.08.2022 - 17:09
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'ta kedilere hizmette sınır tanımayan yeni bir otel açıldı.
Kediseverler, Petoya isimli evcil hayvan oteline, minik dostlarını güvenli bir şekilde bırakabiliyor.
Otelde kedilerin uyuması için kapsüller ve oyun alanlarının yanı sıra, kedi sahiplerinin dinlenmeleri ve kendilerini rahat hissetmeleri için de bölümler yer alıyor.
Otelin sahibi Hüda el Oteybi, 2021 yılında açılan otelin ülkede bir ilk olduğunu belirterek, ‘’Petoya, Suudi Arabistan'da evcil hayvanlar için açılan ilk yetkili beş yıldızlı otel. Burası kediler için ilk şubemiz ve diğer hayvanlar için farklı şubeler açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
Kedi sahipleri ise otelin açılmasından son derece memnun olduklarını dile getirdi.
Otele kedisini bırakan müşterilerden biri, "Önümüzdeki hafta seyahat edeceğim ve kedime bakacak kimsem yok, bu yüzden kedimi bu otele bırakacağım. Otel güzel görünüyor. Kedimi burada güvenle kalacağı için memnunum" dedi.
Öte yandan, farklı türde 20’ye yakın kedinin yaşadığı oteli hayvanseverler de istedikleri zaman ziyaret edip tüylü dostlarıyla vakit geçirebiliyor.