Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı

Reuters - NTV Haber 29.03.2021 - 09:11
Geminin yürütülme çalışmalarının ardından gemi sabah saatlerinde kısıtlı olarak hareket ettirilmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda ise gemi hareket ettirilerek kanaldaki trafik tamamen açıldı.
Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı. Yedinci günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu.
Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi ise geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.
Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katılmıştı. Böylece gemiyi sıkıştığı yerden kurtarıp yeniden hareket ettiremek için müdahalede bulunan römorkör sayısı 14'e yükselmişti.
Gemi, römorkörlerle hareket ettirilememesi halinde, yükünün azaltılması planlanıyordu.
400 metre uzunluğundaki devasa geminin baş tarafının altında bir kaya öbeği bulunmuştu.
Geminin boşaltılabilmesi için vinçlerin bölgeye nakledilmesi gerekiyordu.
Boşaltma işlemi zaman alacağı için kanalın kapalı kaldığı süreyi uzatacaktı.
Kayalık alan, kurtarma operasyonunu güçleştiriyordu.
Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar ediyor.
Kanal yetkilileri, geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı.
Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin gözardı edilmediği belirtildi.