Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı

Süveyş Kanalı'nda kara oturan Evergreen isimli dev yük demisi 7'nci günde kurtarıldı. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.

Reuters - NTV Haber 29.03.2021 - 09:11

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 1
Süveyş Kanalı'nı deniz trafiğine kapatan devasa konteyner gemisi EverGreen'i kurtarma çalışmalarından sonuç alındı.
Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 2

Geminin yürütülme çalışmalarının ardından gemi sabah saatlerinde kısıtlı olarak hareket ettirilmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda ise gemi hareket ettirilerek kanaldaki trafik tamamen açıldı. 

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 3

Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı. Yedinci günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. 

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 4

Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi ise geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 5

Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katılmıştı. Böylece gemiyi sıkıştığı yerden kurtarıp yeniden hareket ettiremek için müdahalede bulunan römorkör sayısı 14'e yükselmişti.

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Gemi, römorkörlerle hareket ettirilememesi halinde, yükünün azaltılması planlanıyordu.

400 metre uzunluğundaki devasa geminin baş tarafının altında bir kaya öbeği bulunmuştu. 

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 7
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, konteynerlerin tahliye edilmesi için hazırlık yapılması talimatı vermişti.
Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 8

Geminin boşaltılabilmesi için vinçlerin bölgeye nakledilmesi gerekiyordu.

Boşaltma işlemi zaman alacağı için kanalın kapalı kaldığı süreyi uzatacaktı.

Kayalık alan, kurtarma operasyonunu güçleştiriyordu.

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 9
Salı gününden bu yana Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi yapılamıyordu.

Geçiş için bekleyen gemilerin sayısı 350'yi geçmişti.
Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 10

GÜNLÜK ZARAR 14-15 MİLYON DOLAR

Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar ediyor.

Kanal yetkilileri, geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin gözardı edilmediği belirtildi.

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 11
Ön soruşturmada mekanik bir soruna rastlanmadığı açıklanmıştı. Bir raporda elektrik kesintisinden söz edilmişti.
Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı - 12

2019'DA KAZA YAPMIŞ

"Ever Given" adlı mega geminin, 2019'da, Almanya'nın Hamburg kentinde kaza yaptığı ortaya çıktı.

Elbe Nehri'ndeki kazanın görüntüleri de var.
Görüntülerde 220 bin tonluk geminin, iskelede bekleyen boş bir yolcu teknesine çarptığı görülüyor.

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