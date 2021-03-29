Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı

GÜNLÜK ZARAR 14-15 MİLYON DOLAR

Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar ediyor.

Kanal yetkilileri, geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı.



Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin gözardı edilmediği belirtildi.