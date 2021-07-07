Süveyş Kanalı’nı tıkayan gemi 106 gün sonra serbest

NTV 07.07.2021 - 15:04
23 Mart'ta şiddetli rüzgarlar nedeniyle Süveyş Kanalı’nın güneyinde karaya oturan The Ever Given adlı gemi, 106 gün sonra kanaldan ayrılmak üzere hareket etti.
Yaklaşık 18 bin 300 konteyner yüklü olan geminin yola çıkışı nedeniyle kanalda tören düzenlenirken geminin Great Bitter Lake gölünden kuzeye doğru hareket etmeye başladığı belirtildi.
Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, yaklaşık bir hafta Süveyş Kanalı’nın güney kesiminde sıkışarak küresel ticaret krizine neden olmuş, 6 gün sonra sıkıştığı yerden kurtarılan gemi kıyıya çekilmişti.
“The Ever Given” adlı konteyner gemisinin sahibi Shoei Kisen Kaisha şirketini temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) ve The Ever Given yöneticilerinin tazminat konusunda resmi bir anlaşmaya vardığını bildirmişti.
29 Mart’tan bu yana alı konulan geminin yeniden serbest bırakılacağı belirtilirken gemi şirketini temsil eden Stan Marine’nin sözcüsü Faz Peermohamed yaptığı açıklamada, “Geminin serbest bırakılması için hazırlıklar yapılacak ve zamanı geldiğinde SCA'nın İsmailiye’deki merkezinde anlaşma için bir etkinlik düzenlenecek” diye konuşmuştu.
Kanaldan ayrılmak üzere hareket eden gemi için düzenlenen törene yüzlerce kişi katılırken, katılımcılar törende sık sık fotoğraf çekti.
Süveyş Kanalı İdaresi (SCA), tazminat konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından kanaldan ayrılmak üzere serbest bırakılan Ever Given adlı geminin sahibi ve sigortacılar ile bir anlaşma imzalandığını duyurdu.
Süveyş Kanalı İdaresi avukatı, idarenin Ever Given konteyner gemisinin sahipleri ve sigortacıları ile imzalanan anlaşmanın şartlarını gizli tutmayı taahhüt ettiğini söyledi.
Avukat Khalid Abubakr imza sırasında yaptığı açıklamada, anlaşmanın kanal otoritesinin tüm haklarını koruduğunu sözlerine ekledi.
Süveyş Kanalı’nı tıkayan geminin serbest kaldığı törene ait kareler..