Süveyş Kanalı’nı tıkayan gemi 106 gün sonra serbest

29 Mart’tan bu yana alı konulan geminin yeniden serbest bırakılacağı belirtilirken gemi şirketini temsil eden Stan Marine’nin sözcüsü Faz Peermohamed yaptığı açıklamada, “Geminin serbest bırakılması için hazırlıklar yapılacak ve zamanı geldiğinde SCA'nın İsmailiye’deki merkezinde anlaşma için bir etkinlik düzenlenecek” diye konuşmuştu.