Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya'ya 18 yıl hapis

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi aktivist Siarhei Tikhanovskaya 'kitlesel ayaklanma organize etmek ve nefret yaymak' suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler 15.12.2021 - 12:34

Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya'ya 18 yıl hapis - 1

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya hakkında görülen duruşmada karar verildi.


Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya'ya 18 yıl hapis - 2

Siarhei Tikhanovskaya kitlesel ayaklanmalar organize etmek, hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin temsilcilerine karşı toplumsal nefreti körükleme amaçlı materyaller yaymak, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'nı tehdit etmek, devlet görevlilerine karşı şiddet kullanımını içeren ve kamu düzenini büyük ölçüde ihlal eden kitlesel eylemler düzenlemek gibi Ceza Yasası'nın dört maddesinden suçlu bulundu.


Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya'ya 18 yıl hapis - 3

Tikhanovskaya, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya'ya 18 yıl hapis - 4

Ünlü aktivist, Belarus lideri Alexander Lukaşenko karşıtı "Hamam böceğini durdur" sloganıyla biliniyordu.


Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya'ya 18 yıl hapis - 5

Tikhanovskaya Ağustos 2020'deki devlet başkanlığı seçimlerinde Lukaşenko karşısında adaylığını ilan etmesinden iki gün sonra, Mayıs 2020'de tutuklanmıştı. Bunun üzerine eşi Svetlana seçimlerde aday olmuştu.


Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya'ya 18 yıl hapis - 6

Kampanyası sırasında on binlerce kişinin desteğini alan Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun hileli olarak nitelenen seçimlerden galip çıkmasının ardından başkent Minsk'te başlayan ve haftalarca süren yüzbinlerce kişinin katıldığı kitlesel protesto eylemlerine destek ve yön vermişti.

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