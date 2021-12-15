Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Siarhei Tikhanovskaya'ya 18 yıl hapis

Siarhei Tikhanovskaya kitlesel ayaklanmalar organize etmek, hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetlerinin temsilcilerine karşı toplumsal nefreti körükleme amaçlı materyaller yaymak, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'nı tehdit etmek, devlet görevlilerine karşı şiddet kullanımını içeren ve kamu düzenini büyük ölçüde ihlal eden kitlesel eylemler düzenlemek gibi Ceza Yasası'nın dört maddesinden suçlu bulundu.





