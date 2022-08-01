Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin İstanbul'da imzalanması sonrası ilk gemi yola çıktı. Ukrayna'da yıllardır her sene binlerce ton tahıl hasadı yapan çiftçiler, tahılların satışının hız kazanmasını umduklarını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.08.2022 - 10:28

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 1

Ukraynalı çiftçiler, savaşın devam ettiği ülkedeki limanlardan tahıl ve gıda yüklü gemilerin çıkmasıyla ellerindeki tahılların satışının hız kazanmasını umuyor.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 2

Odessa bölgesinde bir köyde yüzlerce ton buğday ve arpanın bulunduğu hangar sahibi ve tarlalarda hasada devam eden 48 yaşındaki çiftçi Viyaçeslav Nemerjitskiy, tahıl sevkiyatı için gemilere koridor sağlayacak anlaşmayı değerlendirdi.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 3

Nemerjitskiy, 26 yıldan fazladır buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri yetiştirdiğini, -Ukrayna Savaşı nedeniyle aylardır tahıl ihracatında ciddi zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 4

"BU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇALIŞMASIDIR"

Dünyadaki tahıl krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da son derece önemli bir anlaşmanın imzalandığını belirten Nemerjitskiy, "Bu anlaşmanın imzalanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimidir. Bu sürecin en önemli çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu işin organizatörlüğünü de o yaptı." dedi.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 5

"TÜRKİYE FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Deposunda çeşitli tahıllardan 1500 tona yakın mahsul bulunduğunu kaydeden Nemerjitskiy, bunların bir kısmının geçen yılın, bir kısmınınsa bu yılın hasadı olduğunu ifade etti. Nemerjitskiy, savaşa bağlı olarak limanların kapanması ve fiyatların değişmesi nedeniyle elindeki ürünlerin büyük miktarını satamadığını belirtti.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 6

Nemerjitskiy, savaşa rağmen çeşitli yollardan az da olsa tahıl ihracatının mümkün olduğunu ancak bunun çok az miktarlarda gerçekleştiğini kaydederek İstanbul'da imzalanan anlaşma sonrası gelişmeleri ve gemilerin limanlardan çıkacağı günü büyük merakla beklediğini söyledi.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 7

Ukrayna tahılının, Avrupa'dakinden çok daha ucuz olduğunu, bu nedenle tüm dünyada tercih edildiğini belirten Nemerjitskiy, "Fiyatlar da savaştan olumsuz etkilendi. Umarız dürüst bir piyasa olur ve ürünlerimizi uygun fiyattan satabiliriz." dedi.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 8

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasının tarafı olmasından duyduğu endişeleri dile getiren Nemerjitskiy, tahıl sevkiyatı Türkiye'nin kontrolünde yapılacağı için ürünlerin tahliyesinin de daha güvenli ortamda yapılacağını ifade etti.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 9

"TÜRKİYE'NİN SÜRECE DAHİL OLMASI BİZE UMUT VERİYOR"

Nemerjitskiy "Türkiye'nin bu sürece dahil olması, tahıl stoklarımızı satmak, kiraları, vergileri ve maaşları ödemek konusunda umut veriyor" diye konuştu.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 10

İLK GEMİ ODESA'DAN YOLA ÇIKTI

Öte yandan, Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasının imzalanmasının ardından ilk gemi yola çıktı. Odessa’dan hareket eden geminin yarın İstanbul’da olması bekleniyor.

Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 11
Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 12
Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 13
Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 14
Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 15
Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 16
Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür - 17

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