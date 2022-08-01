Tahıl gemilerinin limanlardan çıkışını bekleyen Ukraynalı çiftçilerden Türkiye'ye teşekkür

"BU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇALIŞMASIDIR"

Dünyadaki tahıl krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da son derece önemli bir anlaşmanın imzalandığını belirten Nemerjitskiy, "Bu anlaşmanın imzalanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimidir. Bu sürecin en önemli çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu işin organizatörlüğünü de o yaptı." dedi.