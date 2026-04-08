Tahran sokaklarında ateşkes kutlaması

08.04.2026 05:40

Son Güncelleme: 08.04.2026 05:43

NTV - Haber Merkezi

Ateşkes ilanının ardından sokağa dökülen İranlılar sabaha kadar zafer kutlaması yaptı.

Ateşkes haberinin ardından binlerce İranlı meydanlarda toplandı, kutlama gösterileri düzenledi.

Sloganlar eşliğinde ABD ve İsrail bayrakları yakıldı.

Eylemlerde ateşkesin, İran'ın zaferi olduğunu düşünen de vardı, anlaşmanın kabul edilmemesi gerektiğini düşünen de.

Ellerinde öldürülen İran dini lideri Ali Hamaney ve yerine gelen oğlu Mücteba Hamaney'in posterlerini taşıyan binler, başkent Tahran'da konvoy oluşturdu.

ABD ve İsrail'in 28 şubatta başlattığı saldırıların ilk gününde bu yana İranlılar eylemlerini sürdürüyor.

Ateşkes açıklaması öncesi, enerji santralleri önünde insan zinciri eylemleri başlamıştı. 

Saldırılar sürerken de çok sayıda hükümete destek gösterisi düzenlenmişti. 