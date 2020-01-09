Tahran'da Süleymani'yi anma merasimi

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde, geçen hafta ABD güçleri tarafından öldürülen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi.
Anadolu Ajansı 09.01.2020 - 23:35
Anma törenine, İran lideri Ali Hamaney, Süleymani'nin yerine getirilen yeni Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.