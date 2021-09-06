Taliban askerinden genç kadına: Neden yanında bir erkek olmadan dolaşıyorsun?

"TELEFONUM SAYISIZ KEZ ÇALDI"

Bununla birlikte Afgan halkı, hala kendileri için pek çok şeyin belirsiz olduğunu söyledi. Maryam Rajaee adlı bir kadın 15 Ağustos'ta, Taliban güçleri sokaklara dökülürken, başsavcılıkta kadın savcılar için uzun zamandır beklenen bir atölye çalışması yürütüyordu.

Rajaee, "Ne yapmalıydım? Birçok Afgan tavsiye ve kaçmak için yardım istedi, telefonum sayısız kez çaldı” dedi.