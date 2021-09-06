Taliban askerinden genç kadına: Neden yanında bir erkek olmadan dolaşıyorsun?

ntv.com.tr 06.09.2021 - 13:50 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 13:53
Kabil'de eski püskü bir sarı taksinin arkasında tek başına oturan genç bir kadın ve diğerleri gibi siyah yazı ile beyaz Taliban bayrağıyla işaretlenmiş kontrol noktasına yanaştı.
Bir Taliban askeri, genç bir Afgan kadına "Neden mahremin olmadan seyahat ediyorsun?" diyerek kayıp erkek eşlikçisi hakkında çeşitli sorular yöneltti. Tüfeği omzuna asılmış Talib adlı militan kadından kocasını aramasını istedi. Kadın telefonu olmadığını söyleyince, Talip başka bir taksi şoförüne kocasını alıp geri getirmesi için onu eve götürmesini söyledi.
BBC’nin haberine göre yaşanan bu olay, Taliban Afganistan’da iktidara gelişiyle kadınların hak ve özgürlüklerindeki katı kısıtlamaların sadece çok küçük bir kısmı...
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, son ABD askerinin eve dönmesinin ardından ilk gün, tam muharebe teçhizatı içinde militanlarla katıldığı hazırlıksız bir basın toplantısında, "Halkınıza karşı nasıl davrandığınıza dikkat edin. Bu ulus çok acı çekti. Nazik olun" dedi.
Ancak, Taliban geçen ay şaşırtıcı bir hızla Kabil'e girer girmez, Afganlar Taliban'ın yönetimi sırasında ne yapacaklarını biliyorlardı. Erkekler sakalların çıkması için tıraş olmayı bıraktı; kadınlar ise parlak renkli eşarplarını siyah olanlarla değiştirdi.
Bununla birlikte Afgan halkı, hala kendileri için pek çok şeyin belirsiz olduğunu söyledi. Maryam Rajaee adlı bir kadın 15 Ağustos'ta, Taliban güçleri sokaklara dökülürken, başsavcılıkta kadın savcılar için uzun zamandır beklenen bir atölye çalışması yürütüyordu.
Rajaee, "Ne yapmalıydım? Birçok Afgan tavsiye ve kaçmak için yardım istedi, telefonum sayısız kez çaldı” dedi.
Rajaee, hevesli öğrencilerinin ona yalvardığını, ama sınıfı çok geçmeden Kabil’in ani düşüşüne boyun eğdiğini söyledi. O zamandan iki küçük çocuğu da dahil olmak üzere ailesiyle birlikte bir güvenli evden diğerine taşındığını aktardı.
Diğer taraftan, Taliban liderlerinin kadınlara ve kız çocuklarına "İslam'daki tüm hakları" verilecektir derken ne demek istediğinden henüz kimse emin değil. Rajaee’nin üç yaşındaki kızı Nilofar mühendis olmak istiyor. Çok renkli plastiklerle kaplı kerpiç bir odanın köşesinde oturup, düşünüyor.
Rajaee de dahil olmak üzere birçok kadına belirsiz bir şekilde "ofise geri gelme" denildi. Çoğu, artık kendilerine ait hissetmedikleri bir şehirde yaşadıkları hayata geri dönmelerine asla izin verilmeyeceğinden korkuyor.
Rajaee, "Eğitim almak, iyi bir işe sahip olmak, topluma üst düzeyde katılmak benim hakkım, Bütün hayallerim yıkıldı” dedi.
Kabil'in göbeğinde bankaların önündeki kuyruklar ise caddeler boyunca uzanıyor. Çoğu şube kapalı ve bankaların çoğunda para yok. Kalabalıktan bir adam, "Paramı çekmek için neredeyse her gün geliyorum, ama sonuç yok. Bu sadece geriye gitmenin yeni bir başlangıcı” dedi.
Öte yandan, Amerikan savaş uçaklarının sonunda gökyüzünü terk ettiği, savaşın bittiği konusunda rahatlayan Afganlar da var. Ancak, zorlukla yaşayan milyonlarca Afgan için yaşam ve hayatta kalma mücadelesinde hiçbir değişiklik olmadı. Eski düzenin çöküşü ile yeninin oluşturulması arasındaki bu zamanda, birçok Afgan günlük hayatlarına devam etmeye çalışıyor.