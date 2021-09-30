Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler

ABD askerlerinin 20 yılın ardından Afganistan’dan çekilmesiyle ülkeye hakim olan Taliban’da askerler, geçtiğimiz gün Qarghah baraj gölünün yanındaki küçük bir eğlence parkında vakit geçirirken görüntülendi. Eğlence parkında ‘korsan gemisi’ ve kuğu şeklindeki pedallı botlara binen Taliban askerleri, kamufle askeri üniformalar ve geleneksel Afgan kıyafetleriyle sahilde ellerinde tüfeklerle fotoğraf çektirdi.

ntv.com.tr 30.09.2021 - 12:53

Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 1

Afganistan’da ABD askerlerinin çekilmesinin ardından hakim olan Taliban’ın askerleri geçtiğimiz gün Kabil'in batısındaki bir eğlence parkında görüntülendi.

Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 2

Yaşları 18 ile 52 arasında değişen grup, Afganistan'ın başkentinin eteklerinde, Qarghah baraj gölünün yanındaki küçük bir eğlence parkında vakit geçirdi.

Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 3

Eğlence parkında ‘korsan gemisi’ oyuncağına binen bir Taliban askerinin diğer askerlerle gülümsediği anlar görülürken, bu sırada “Burası Afganistan" diye bağırdı.

Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 4

Altı haftadan daha kısa süre önce Taliban kontrolüne geçmesiyle birlikte terk edilmiş bir alan haline gelen Qarghah baraj gölünün yanındaki eğlence parkında kuğu şeklindeki pedallı botlara binen Taliban askerleri, kamufle askeri üniformalar ve geleneksel Afgan kıyafetleriyle sahilde ellerinde tüfeklerle fotoğraf çektirdi. 

Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 5
Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 6
Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 7
Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 8
Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 9
Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 10
Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 11
Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 12
Taliban askerleri eğlence parkında: Korsan gemisi ve kuğu bota bindiler - 13

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