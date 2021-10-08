Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı

Haberler - AP 08.10.2021 - 17:18
Dünyada afyon ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin en fazla üretildiği ve kullanıldığı Afganistan’da Taliban yönetimi, uyuşturucuyla mücadelede şiddete başvurmaya başladı.
Başkent Kabil’de Taliban askerleri gece yarısından sonra köprü altlarında yüzlerce evsiz ve bağımlının bulunduğu bölgelerde devriyeye çıktı. Burada uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiği en az 150 erkeği zorla 45 günlük rehabilitasyon merkezine götürdü.
Yakalananlara ait ve yanlarında merkeze götürmeleri yasak olan cüzdan, bıçak, yüzük, çakmak gibi kişisel eşyalar ateşe verildi.
Ardından Avicenna Hastanesi Uyuşturucu Tedavisi Merkezi’ne getirilenler iple bağlandılar, yıkandılar ve saçları tıraş edildi.
Hastanenin bekleme odasının ise yakalananlar arasında bir yakını olup olmadığını bilmeyen insanlarla dolu olduğu görüldü.
Bu şiddet içeren yöntemler, Taliban kurallarına uymaktan başka çareleri olmayan bazı sağlık çalışanları tarafından da benimseniyor.
Tedavi merkezinde çalışan Dr. Fazalrabi Mayar eroin bağımlıları için, ‘’Artık demokratik bir düzende yaşamıyoruz, bu diktatörlük. Güç kullanmak bu insanları tedavi etmenin tek yolu’’ dedi.
Taliban’ın uyuşturucuya karşı açtığı savaş, yetkilileri insani bir felaketle uğraşmak ve ülkenin önemli gelir kaynaklarından birini ekonomik krizde devre dışı bırakmak gibi iki seçenek arasında bırakıyor.
İllegal afyon ticareti Afganistan ekonomisinin vazgeçilmesi zor bir parçası olarak öne çıkarken, afyon üreticileri Taliban’ın kırsal kesimdeki önemli destekçileri arasında yer alıyor.