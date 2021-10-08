Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı

’da Taliban yönetimi, ülkede yaygın olarak görülen bağımlılığıyla mücadele için zor kullanmaya başladı. Taliban askerleri başkent Kabil’de şiddet uygulayarak köprü altlarından bağımlılarını toplamaya başladı. Bağımlılar 45 gün tedavi görmek üzere zorla rehabilitasyon merkezlerine götürülüyor.

Haberler - AP 08.10.2021 - 17:18

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 1

da afyon ve metamfetamin gibi maddelerin en fazla üretildiği ve kullanıldığı ’da Taliban yönetimi, yla mücadelede şiddete başvurmaya başladı.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 2

GECELERİ BAĞIMLI AVINA ÇIKIYORLAR

Başkent Kabil’de Taliban askerleri gece yarısından sonra köprü altlarında yüzlerce evsiz ve bağımlının bulunduğu bölgelerde devriyeye çıktı. Burada madde kullandığını tespit ettiği en az 150 erkeği zorla 45 günlük rehabilitasyon merkezine götürdü.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 3

EŞYALARI ATEŞE VERİLİYOR

Yakalananlara ait ve yanlarında merkeze götürmeleri yasak olan cüzdan, bıçak, yüzük, çakmak gibi kişisel eşyalar ateşe verildi.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 4

Ardından Avicenna Hastanesi Uyuşturucu Tedavisi Merkezi’ne getirilenler iple bağlandılar, yıkandılar ve saçları tıraş edildi.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 5

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Hastanenin bekleme odasının ise yakalananlar arasında bir yakını olup olmadığını bilmeyen insanlarla dolu olduğu görüldü.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 6

Bu şiddet içeren yöntemler, Taliban kurallarına uymaktan başka çareleri olmayan bazı sağlık çalışanları tarafından da benimseniyor.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 7

''GÜÇ KULLANMAK TEDAVİNİN TEK YOLU''

Tedavi merkezinde çalışan Dr. Fazalrabi Mayar eroin bağımlıları için, ‘’Artık demokratik bir düzende yaşamıyoruz, bu diktatörlük. Güç kullanmak bu insanları tedavi etmenin tek yolu’’ dedi.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 8

AFYON TİCARETİNDE DÜNYA LİDERİ

Taliban’ın ya karşı açtığı savaş, yetkilileri insani bir felaketle uğraşmak ve ülkenin önemli gelir kaynaklarından birini ekonomik krizde devre dışı bırakmak gibi iki seçenek arasında bırakıyor.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 9

İllegal afyon ticareti ekonomisinin vazgeçilmesi zor bir parçası olarak öne çıkarken, afyon üreticileri Taliban’ın kırsal kesimdeki önemli destekçileri arasında yer alıyor.

Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 10
Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 11
Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 12
Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 13
Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 14
Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 15
Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 16
Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 17
Taliban askerleri geceleri bağımlı avına çıkmaya başladı - 18

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