Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün

Taliban, 15 Ağustos'ta Afganistan’ın başkenti Kabil'in kontrolünü ele geçirdiğinden beri askerler sıklıkla kentte dolaşıyor. Askerler, görev dışındayken Kabil'in hayvanat bahçesindeki hayvanları ziyaret ediyor, eğlence parklarında çarpışan arabalara biniyor, doğaçlama güreşlere katılıyor ve ülkenin başkentindeki terk edilmiş evlerde kalıyor. Ancak Taliban yönetiminin savunma bakanı Mevlevi Muhammed Yakup, askerlerin eğlencelerinin son bulmasını ve özellikle selfie çekmelerini bırakmalarını istedi.

ntv.com.tr 27.09.2021 - 17:17

Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 1

The Wall Street Journal’in (WSJ) haberine göre, Taliban'ın kurucusunun oğlu olan Afganistan'ın yeni savunma bakanı, askerlere eğlenceyi bırakmalarını ve görevlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 2

The WSJ'ye göre Taliban’ın savunma bakanı Mevlevi Muhammed Yakub, "Atandığınız görevlere bağlı kalın. Şehitlerimizin kanıyla yaratılan statümüze zarar veriyorsunuz” dedi.

Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 3

"SELFIE ÇEKMEYİ BIRAKIN"

Yakın tarihli bir konuşmada  bakan, aynı zmaanda askerlere bu kadar çok selfie çekmeyi bırakmaları gerektiğini, çünkü bunun Taliban yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atabileceğini söyledi. Yakub, “Bu fotoğraflar sosyal medyaya düştüğünde, grubun liderlerinin yerlerini ve faaliyetlerini ele verebileceği” konusunda uyarıda bulundu.

Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 4

WSJ, Yakub'un ayrıca askerleri çok hızlı araba kullandıkları ve batılı modayı benimsedikleri için disipline ettiğini bildirdi. 

Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 5

"İSLAMİ SİSTEMİMİZİ KAYBEDERİZ"

Taliban savaşçılarının artık omuz hizasında saçları, şık kıyafetleri ve beyaz spor ayakkabılarıyla görülmemesi gerektiğini söyleyen Yakub’un “Allah korusun böyle davranmaya devam edersek İslami sistemimizi kaybederiz” dediği aktarıldı.

Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 6

Öte yandan, Taliban'ın Afganistan’da yönetimi devralmasından bu yana, Taliban üyelerinin 1990'ların sonundaki acımasız yönetimlerini anımsatan şiddetli eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 7
Habere göre, Ağustos ayında,  Taliban askerleri Afgan bir kadını "kötü yemek pişirdiği” için ateşe verdi. Cuma günü bir tanık, akerlerin şehir meydanında bir vince ceset astığını söyledi.
Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 8
Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 9
Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün - 10

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