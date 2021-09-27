Taliban askerlerine uyarı: Selfie çekmeyi bırakın, işinize dönün

"SELFIE ÇEKMEYİ BIRAKIN"

Yakın tarihli bir konuşmada bakan, aynı zmaanda askerlere bu kadar çok selfie çekmeyi bırakmaları gerektiğini, çünkü bunun Taliban yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atabileceğini söyledi. Yakub, “Bu fotoğraflar sosyal medyaya düştüğünde, grubun liderlerinin yerlerini ve faaliyetlerini ele verebileceği” konusunda uyarıda bulundu.