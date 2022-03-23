Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 13:12
Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD’nin çekilmesiyle Afganistan’da hakimiyeti eline alan Taliban, ülkedeki kız okulları birkaç saatliğine açıp yeniden kapadı.
Kız çocuklarının eğitim aldıkları kurumların 7 aydır ilk kez açılması kararı alan Taliban, açılması kararını aldıktan sonra öğrenciler eğitim alırken okulların kapatılması kararını aldı.
Taliban’ın bu karmaşık tavrı nedeniyle uzun sürelik aranın ardından okullarına dönen öğrencilerde hayal kırıklığı meydana gelirken, üzüntülü öğrenciler, eşyalarını gözyaşları içinde toplayarak okuldan ayrıldı.
Kabil'deki Omra Khan kız okulunda öğretmen olan Palwasha, "Öğrencilerimin ağladığını ve dersten ayrılmaya isteksiz olduğunu görüyorum" derken, “Öğrencilerinizin ağladığını görmek çok acı verici” diye konuştu.
Ortaokulda kız çocuklarına eğitim kurumlarının açılmasının ertelenmesi kararı, kırsal kesimin birçok yerinde kızlarını okula göndermek konusunda isteksiz olan sert Taliban hareketinin verdiği bir taviz olarak görünüyordu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Taliban sözcüsü Inamullah Samangani, kızların eve gönderildiği yönündeki haberleri doğrulaması istendiğinde, "Evet, bu doğru" dedi.
Taliban liderliğindeki yönetimin dış ilişkiler temsilcisi Waheedullah Haşimi, "Yönetim, kızların ne zaman ve nasıl okula dönmesine izin vereceklerine karar vermedi" dedi.
Taliban liderliğinin 6. sınıfın ötesindeki kızlar için eğitimin nasıl açılacağına karar vermeye çalıştığını söyleyen Haşimi, "Bazı kırsal alanlarda bir erkek kardeş, kızlarının okula gitmesine izin verdiğini öğrenirse şehirdeki bir erkek, kardeşini reddeder" dedi.
Birleşmiş Milletler'in Afganistan elçisi Deborah Lyons, kapatmayla ilgili raporları 'rahatsız edici' olarak nitelendirdi.
Taliban'ın Ağustos ortasında Afganistan’da hakimiyeti ele almasından bu yana, ülkenin çoğundaki kızların 6. sınıftan sonra okula gitmesi yasaklanmıştı.
Bu yılın başlarında ülkenin çoğunda üniversiteler açılırken, iktidara geldiğinden bu yana Taliban’ın okul alanındaki kararlarındaki tutarsızlık eğitimi derinden etkiledi.
Başkent Kabil'de özel okullar ve üniversiteler kesintisiz olarak faaliyet gösterirken, uluslararası toplum, yeni Taliban rejiminin tanınması ve yardıma yönelik müzakerelerde herkes için eğitim hakkını hatırlatarak giderleri ödeme teklifinde bulunmuştu.