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Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı

Yedi ayı aşkın bir süredir Afganistan’da hakim olan Taliban yönetiminin kız çocuklarının eğitimi üzerine yeni bir karar aldığı ortaya çıktı. İlk olarak kızların okullara dönmesi kararı alan yönetim, birkaç saat sonra eğitimin yeniden yasaklandığını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 23.03.2022 - 13:12

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 1

Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD’nin çekilmesiyle ’da hakimiyeti eline alan Taliban, ülkedeki kız okulları birkaç saatliğine açıp yeniden kapadı.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 2

Kız çocuklarının eğitim aldıkları kurumların 7 aydır ilk kez açılması kararı alan Taliban, açılması kararını aldıktan sonra öğrenciler eğitim alırken okulların kapatılması kararını aldı.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 3

Taliban’ın bu karmaşık tavrı nedeniyle uzun sürelik aranın ardından okullarına dönen öğrencilerde hayal kırıklığı meydana gelirken, üzüntülü öğrenciler, eşyalarını gözyaşları içinde toplayarak okuldan ayrıldı.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 4

Kabil'deki Omra Khan kız okulunda öğretmen olan Palwasha, "Öğrencilerimin ağladığını ve dersten ayrılmaya isteksiz olduğunu görüyorum" derken, “Öğrencilerinizin ağladığını görmek çok acı verici” diye konuştu.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 5

Ortaokulda kız çocuklarına eğitim kurumlarının açılmasının ertelenmesi kararı, kırsal kesimin birçok yerinde kızlarını okula göndermek konusunda isteksiz olan sert Taliban hareketinin verdiği bir taviz olarak görünüyordu.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 6

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Taliban sözcüsü Inamullah Samangani, kızların eve gönderildiği yönündeki haberleri doğrulaması istendiğinde, "Evet, bu doğru" dedi.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 7

Taliban liderliğindeki yönetimin dış ilişkiler temsilcisi Waheedullah Haşimi, "Yönetim, kızların ne zaman ve nasıl okula dönmesine izin vereceklerine karar vermedi" dedi.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 8

Taliban liderliğinin 6. sınıfın ötesindeki kızlar için eğitimin nasıl açılacağına karar vermeye çalıştığını söyleyen Haşimi, "Bazı kırsal alanlarda bir erkek kardeş, kızlarının okula gitmesine izin verdiğini öğrenirse şehirdeki bir erkek, kardeşini reddeder" dedi.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 9

Birleşmiş Milletler'in Afganistan elçisi Deborah Lyons, kapatmayla ilgili raporları 'rahatsız edici' olarak nitelendirdi.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 10

Taliban'ın Ağustos ortasında Afganistan’da hakimiyeti ele almasından bu yana, ülkenin çoğundaki kızların 6. sınıftan sonra okula gitmesi yasaklanmıştı.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 11

Bu yılın başlarında ülkenin çoğunda üniversiteler açılırken, iktidara geldiğinden bu yana Taliban’ın okul alanındaki kararlarındaki tutarsızlık eğitimi derinden etkiledi.

Taliban kızlara okulları birkaç saatliğine açıp tekrar kapattı - 12

Başkent Kabil'de özel okullar ve üniversiteler kesintisiz olarak faaliyet gösterirken, uluslararası toplum, yeni Taliban rejiminin tanınması ve yardıma yönelik müzakerelerde herkes için eğitim hakkını hatırlatarak giderleri ödeme teklifinde bulunmuştu.

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