Taliban: 'Yaramaz' kadınları evde tutmaya devam edeceğiz

FBI TARAFINDAN ARANIYOR

Haqqani, yüzünü ilk kez halka göstermesinden sadece aylar sonra, bir Batılı medya kuruluşuyla yaptığı ilk kameralı röportajda konuştu. Haqqani şu anda FBI tarafından aranıyor ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" olarak sınıflandırılıyor. Kellesine 10 milyon dolar ödül var.

Haqqani'nin yardımcıları, röportajın ABD ve dünya ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma çabası olduğunu söyledi.