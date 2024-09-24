Taliban yasakları erkekleri de vurdu: Kot pantolon ve Batılı görünmek yasak!
Afganistan'daki Taliban yönetimi, ülkede yaşayan herkesi kısıtlayan yeni yasakları devreye soktu. Ahlak polisi, sokaklarda yönetmeliği ihlal eden kadınları ararken yasaklar sonunda erkekleri de vurdu. Yeni yasalara göre ülkede yaşayan erkeklerin yumruk uzunluğunda sakal bırakması gerekiyor. Ayrıca erkeklerin görünüş veya davranış olarak Müslüman olmayanları taklit etmesi de yasak. Bu da yaygın olarak kot pantolon ve Batılı saç modellerine yönelik yasak olarak yorumlanıyor. Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
ARTIK ERKEKLER DE HEDEFTE
Taliban, Afganistan'da kadınlara yönelik yeni ve katı yasakların ardından, kendilerine yönelik sıkı kısıtlamalar beklemeyen bir grubu da hedef almaya başladı: Afgan erkekleri.
Afgan kadınlar, Taliban'ın üç yıl önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana kişisel özgürlükleri ve giyimleri hakkında giderek daha sert kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ancak kentsel alanlardaki erkekler çoğunlukla özgürce yaşayabiliyorlardı.
Son dört hafta ülkedeki erkekler için de önemli değişiklikler getirdi.