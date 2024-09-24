Taliban yasakları erkekleri de vurdu: Kot pantolon ve Batılı görünmek yasak!

KOT PANTOLON, SAÇ KESİMİ VE UZUN SAKAL

Ağustos sonlarında çıkarılan yeni yasalar, erkeklerin yumruk uzunluğunda sakal bırakmasını emrediyor.

Yasaklar ayrıca görünüşte veya davranışta Müslüman olmayanları taklit etmelerini yasaklıyor, bu da yaygın olarak kot pantolon yasağı olarak yorumlanıyor.

Aynı zamanda kısa veya Batılı stiller anlamına gelen İslami yasalara aykırı saç kesimlerini de yasaklıyor.

Erkeklerin artık eşleri veya akrabaları dışındaki kadınlara bakmaları da yasak.

Bunun sonucunda daha çok insan sakal bırakıyor, seccade taşıyor ve kot pantolon giymeyi bırakıyor.