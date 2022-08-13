Taliban yönetiminde Afganistan: Babür Bahçeleri kadınlar ve erkekler için ikiye bölündü

Haberler - NTV Haber 13.08.2022 - 14:39 | Son Güncelleme : 13.08.2022 - 14:46
Afganistan, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından geçen bir yılda keskin bir dönüşüme sahne oldu.
Afganistan'daki sosyal hayattaki değişimin başkentteki Babür Bahçeleri'nde açıkça görüldü. 15 dönümlük bir alanı kaplayan park, Kabil'in en hareketli ve en popüler bahçelerindendi. Ancak tablo değişti. İçinde küçük bir çarşısı da bulunan park artık bomboş...
Taliban yönetimi, Babür Bahçeleri'ni iki ay önce, bir kısmını sadece kadınlar ve çocuklar, diğer bölümünü de erkekler için olmak üzere ikiye böldü.
Ardından, parkın ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşandı.
Diğer taraftan, Taliban'ın iktidara gelişiyle ülkelerini terk edenler, bir yılı evlerinden ayrı geçirmek zorunda kaldı.
Afgan insan hakları aktivisti Mesude Kuhistani'nin ailesi İspanya'da yeni bir hayata başladı ama ailesi Afganistan'da kaldı.
Kuhistani, “İnsanlar yurt dışında yaşamanın cennet gibi olduğunu söylüyorlar ama yanılıyorlar. Dedikleri gibi değil. Kaderin, geleceğin olmadan nasıl hayatta kalabilirsin?” diye konuştu.
Ancak Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirdiğinden beri, özellikle kadınlara yönelik yasakları her geçen gün artırıyor.
Kadınlara yüzü kapatacak şekilde örtünme zorunluluğu getiren Taliban, kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okulları da kapatmıştı.
Ülkede kadınların yanlarında erkek akrabaları olmadan seyahat etmeleri de yasak.