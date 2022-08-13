Taliban yönetiminde Afganistan: Babür Bahçeleri kadınlar ve erkekler için ikiye bölündü

PARKI ERKEKLERİN VE KADINLARIN KULLANIMINA GÖRE 2'YE BÖLDÜ

Taliban yönetimi, Babür Bahçeleri'ni iki ay önce, bir kısmını sadece kadınlar ve çocuklar, diğer bölümünü de erkekler için olmak üzere ikiye böldü.

Ardından, parkın ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşandı.