Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi : Panjshir

TALİBAN PANJSHİR'E HALA SALDIRMADI

Bununla birlikte Panjshir'in Himalayalar'ın kenarında yer alan coğrafyası, onu doğal bir kale haline getiriyor ve Taliban, Afganistan'daki ışıklandırmalarına ve devasa silah, mühimmat, araç ve diğer askeri malzemeleri ele geçirmesine rağmen şimdilik vilayete saldırmadı.

Uzmanlara göre bu durum birçok nedeni olabilir. Bir önceki Taliban hükümeti o kadar hızlı çöktü ki, Taliban zamanını yeni kuracağı rejimi yapılandırmak için kullanıyor olabilir.