Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir

Tüm dünya, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi sonrası gelişmeleri büyük bir dikkatle izlerken, ülkenin kuzeyindeki Pençşir Vadisi'nin savaşçıları mücadeleye devam ediyor. Taliban'ın hala ele geçiremediği vilayet, 80'li yıllardan bu yana önce Sovyetlere, ardından onlarca yıl boyunca Taliban'a karşı direndi. Bölgeden gelen son bilgilere göre Pençşir Aslanı olarak anılan Ahmet Şah Mesud'un oğlu da direniş çağrısı yaptı.

ntv.com.tr 20.08.2021 - 08:17

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 1

Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan'dan kaçtığında ve Taliban, Kabil'i mücadele etmeden yalnızca bir günde ele geçirdiğinde, ülkenin uzun iç savaşı neredeyse bitmiş gibiydi. 

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 2

Ancak birkaç saat içinde bir grup savaşçı ve politikacı kontrol altında olmayan ülkenin son köşesinden savaşacaklarına söz verdi.

(Haritada kırmızı alanlarda Taliban'ın konrolünde olan vilayetleri, sarı alan ise direnişin kalesi Pençşir'i gösteriyor.)

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 3

PENÇŞİR VADİSİ, 1980'LERDEN BU YANA TALİBAN'A KARŞI BİR DİRENİŞ KALESİ

Kabil'in kuzeyinde, Hindu Kush'ta bulunan Pençşir vadisi, önce 1980'lerde Sovyetlere, ardından 1990'larda Taliban'a karşı on yıllar boyunca bir direniş kalesiydi. Hala o yılların savaşlarından kalma paslanan tanklarla dolu.
Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 4
Orada doğup savaşmak üzere eğitilen başkan yardımcısı Amrullah Salih, Taliban'ın fiilen bir kenara attığı anayasaya göre kendisini “bekçi” devlet başkanı ilan ettikten sonra bu rolü tekrar üstleneceğine söz verdi.
Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 5
Pençşir Aslanı olarak anılan Ahmed Şah Mesud, 11 Eylül saldırısından 2 gün önce 9 Eylül 2001 tarihinde öldürülmüştü. Taliban'a karşı en büyük direnişi gösteren Tacik asıllı Şah Mesud, Pençşir'i de bir direniş kalesine çevirmişti. Ö
Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 6
Öldüğünde 12 yaşında olan oğlu Ahmed Mesud şimdi Pencşir’de Taliban ile mücadeleye hazırlanıyor... Ahmet Mesud Taliban’a teslim olmayan tek bölge olan Pencşir’de “Direnişe katılın” çağrıları yaptı, ülkenin pek çok noktasında gösteriler başladı.
Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 7

Afganistan'da Taliban’dan nefret eden pek çok kişi var ve son 20 yılda yaşananlar, onların kendilerini  güvende görmemesi gerektiğini güçlü bir şekilde hatırlatıyor.

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 8

Diğer taraftan Taliban, 2001'deki ABD liderliğindeki işgalin ardından, reform yapıp yavaş yavaş iktidara geri dönmeden önce neredeyse tamamen yok edildi. Hareketin gücünün bir kısmı, katı vizyonlarının Afganistan'daki bazılarıyla paylaşılıyor olması.

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 9

Siyasi analistler, herhangi bir uzun vadeli direniş hareketinin de aynı dinamikten yararlanacağını düşünüyor. Çünkü, Afganistan'da Taliban yönetimi altında yaşamaya zorlanabilecek, ancak bunu asla kabul etmeyecek pek çok kişi bulunuyor. Örneğin, son birkaç gün,ülke başkent Kabil'de ve doğu Afganistan'da devrilen cumhuriyetin bayrağını savunmak için kadınların protesto gösterilerine tanık oldu.

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 10

TALİBAN'DA BİR GRUP KADIN KORKUSUZCA SOKAKLARA ÇIKTI

Bu insanlar, Taliban'ın kan dökme konusundaki uzun geçmişine ve muhalifleri acımasızca bastırmasına rağmen sokaklara çıktı. Celalabad kentinde silahlı kişilerin Taliban pankartını indiren grubu dağıtması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 11

AFGANİSTAN'IN TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ: DİRENİŞÇİLERİN KALESİ OLABİLİR

Öte yandan, eski bir üst düzey güvenlik yetkilisi ve Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi olan Korgeneral Zahir Aghbar, Pençşir'de savaşmak isteyenler için bir üs oluşturacağını söyledi. 

Aghbar, “Pençşir, insanları köleleştirmek isteyen herkese karşı güçlü duruyor. Taliban'ın savaşı kazandığını söyleyemem. Hayır, Taliban ile hain görüşmelerden sonra görevi bırakan sadece Eşref Gani’ydi”dedi.

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 12

TALİBAN PENÇŞİR'E HALA SALDIRMADI 

Bununla birlikte Pençşir'in Himalayalar'ın kenarında yer alan coğrafyası, onu doğal bir kale haline getiriyor ve Taliban, Afganistan'daki ışıklandırmalarına ve devasa silah, mühimmat, araç ve diğer askeri malzemeleri ele geçirmesine rağmen şimdilik vilayete saldırmadı.

Uzmanlara göre bu durum birçok nedeni olabilir. Bir önceki Taliban hükümeti o kadar hızlı çöktü ki, Taliban zamanını  yeni kuracağı rejimi yapılandırmak için kullanıyor olabilir.

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 13

İkinci bir neden ise Pençşir'e geri çekilmenin, en azından şimdilik, askeri olduğu kadar siyasi görünmesi de olabilir. Orada saklanan ve savaşmaya söz veren tarihi Taliban karşıtı Kuzey İttifakı'nın mevcut liderleri, bir gerilla kampanyası planlamanın yanı sıra yeni hükümette bir hisse için teklif veriyor olabilir.

Bazı Taliban yöneticileri 20 yıl boyunca bir ayaklanmaya öncülük ettikten sonra bir ülkeyi yönetmeye geçişin zor olacağını kabul etti. Bu nedenle Taliban’ın yeni liderleri, kapsayıcı bir hükümetin daha fazla meşruiyet ve barış içermesi gerektiğini düşünüyor olabilir. 

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 14

TALİBAN 20 YIL ÖNCESİNE GÖRE ŞİMDİLİK DAHA ILIMLI BİR POLİTİKA İZLİYOR

Öte yandan Taliban, eski rejim döneminde görevde olan sağlık bakanı ve Kabil belediye başkanından görevde kalmalarını istedi. Şu anda eski barış elçisi Abdullah Abdullah ile birlikte yeni hükümetin şekli konusunda müzakerelere öncülük eden eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai'ye kabine görevi teklif edilebileceğine dair söylentiler de bulunuyor.

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 15

Aghbar, Taliban'ın "başkalarının barış ve uyum içinde yaşamasına izin verirlerse" tüm Afgan gruplarını temsil edecek bir koalisyon hükümetinin parçası olabileceğini söyleyerek anlaşma seçeneklerine işaret etti. Ancak, bu gerçekleşmezse herhangi bir Taliban karşıtı direnişin ciddi bir şekilde yeniden savaşmaya başlama seçeneği hala açık olacak.

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 16

DİRENİŞÇİLERİN DIŞ DÜNYADAN DESTEK ALMALARI ZOR BİR İHTİMAL

Diğer taraftan, siyasi analistler Taliban karşıtı grupların yabancı ülkeler tarafından desteklenmesini şu an için olası görmüyor. Taliban liderlerinin operasyonlar yürütmesi ve savaşçıların Pakistan sınırında dinlenmeleri için kalıcı bir üssü vardı. Afganistan'ın diğer komşularından hiçbiri, en azından şimdilik, Taliban karşıtı bir hareketi desteklemeye aday değil.

Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 17
Öte yandan, Taliban Amerika'nın bölgesel rakiplerinin birçoğu da dahil olmak üzere müttefiklerinin gizli desteğiyle kendilerini finanse etti.
Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 18
ABD, Afganistan'dan uzaklaşmaktan başka bir şey olmadığını açıkça belirtti. Saleh ve müttefikleri muhtemelen önemli bir dış destek bulmakta zorlanacaklar.
Taliban'a karşı direnenlerin son kalesi: Pençşir - 19

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