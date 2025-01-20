Taliban'da kadın çatışması: "İslam hukuku değil, insan doğası"
Afganistan'daki Taliban yönetimi, yıllardır kadınlara yönelik art arda getirdiği katı yasaklarla adından söz ettiriyor. Kadınların önce eğitim hakkını elinden alan, daha sonra ise seslerini yükseltmesini ve erkeklere bakmasını yasaklayan kurallar, ilk kez içeriden bir ses tarafından eleştirildi. Üst düzey bir Taliban yetkilisi, ülkenin her yerinde hissedilen eşi benzeri görülmemiş baskı ortamına karşı nadir görülen bir tepki ile tarihe geçti. Kız çocuklarını hedef alan eğitim yasaklarının hiçbir mazereti olmadığını söyleyen yetkili, grup liderine çağrıda bulunarak bu yasakların kaldırılmasını istedi.
TARİHE GEÇEN İSTEK
Taliban'ın üst düzey isimlerinden Dışişleri Bakanlığı Siyasi Yardımcısı Abbas Stanikzai, Afgan kadın ve kız çocuklarına yönelik eğitim yasaklarının hiçbir mazereti olmadığını söyleyerek, grup liderinden bu yasakların kaldırılmasını istedi.
Bu istek, hükümet politikalarına karşı nadir görülen bir tepki olarak tarihe geçti.