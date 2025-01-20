Taliban'da kadın çatışması: "İslam hukuku değil, insan doğası"

YASAKLARI AÇIK AÇIK ELEŞTİRDİ

Dini bir okul töreninde yaptığı konuşmada, kadınlara ve kız çocuklarına eğitim hakkının reddedilmesi için ne geçmişte ne de günümüzde hiçbir neden olmadığını söyledi.

Afganistan'da Taliban yönetimi, kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra eğitim almasını yasakladı.