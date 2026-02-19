Taliban’dan berber denetimi. Sakalını kısa kesenler gözaltına alınıyor

Güneydoğudaki Gazni vilayetinde 30 yaşındaki bir berber, çalışanlarından birinin bir müşteriye Batı tarzı saç kesimi yapmasının ardından üç gece gözaltında tutulduğunu söyledi.

“Önce soğuk bir salonda tutulduk. Serbest bırakılmam için ısrar edince beni soğuk bir konteynere naklettiler.” diyen berber, herhangi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldığını aktardı. Ancak devriyeler sırasında müşterileriyle birlikte saklandığını ifade etti.

“Kimse tartışamaz ya da soru soramaz. Herkes onlardan korkuyor.” diyen berber, bazı durumlarda hem berberlerin hem de müşterilerin gözaltına alındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, geçen yıl Kunar vilayetinde üç berber, bakanlığın kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç ila beş ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.