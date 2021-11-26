Taliban'dan kaçan Afganistan'ın ilk kadın pilotu, kariyerine Bulgaristan'da devam etmek istiyor

Haberler - ntv.com.tr 26.11.2021 - 15:19
ABD’nin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle Taliban’ın hakimiyeti ele geçirdiği Afganistan’ın ilk kadın pilotu Mohadese Mirzaee ülkeden ayrılarak Bulgaristan’a göç etti.
Yaklaşık üç ay önce ailesini ve hayalindeki işi Afganistan'da bırakan 23 yaşındaki Mirzaee, Bulgaristan’da kariyerine devam etmek istiyor.
Sofya’da açıklamalarda bulunan Mirzaee, "Herhangi bir yerde pilotluğa başvurmaya başladım, çünkü uçmaya geri dönmem gerektiğini biliyorum” diye konuştu.
Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği haberi yayıldığında, havaalanında Kabil - İstanbul uçuşu için hazırlanan 23 yaşındaki pilot, o sabah erken saatlerde evinden ayrılmış, annesine ve iki kız kardeşine veda etmişti.
Mohadese Mirzaee, Taliban’ın ülkeye hakim olmasının ardından uçuş iptal edilirken, binlerce Afgan’ın ülkeyi terk etmek istediği anlarda uçakla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden uçakla ülkeden ayrıldı.
Ülkemin parçalandığını gördüm. Kalkış yaptığımızda hava karanlıktı, hatırladığım tek şey bu” diyen Mirzaee, “Her şey çok çabuk oldu. Kabil'in düştüğüne inanamıyordum. Sabah evden çıkıp ailemle vedalaştığımda akşama kadar bunu hayal bile edemezdim. Evden kalıcı olarak ayrılacaktım” şeklinde konuştu.
Birkaç ay önce ülkenin tamamı kadın görevlilerden oluşan ilk uçuşunda, Boeing 737'nin pilotlarından biri olarak manşetlere konu olan Mirzaee, “Taliban kadınları susturmak istiyor. Tutkumdan vazgeçersem, amaçlarına ulaşmış olurlar” diye konuştu.
Mirzaee başardıklarıyla ilgili, “Afganistan ve genel olarak erkek egemen havacılık endüstrisi için büyük bir başarıydı” derken, “Taliban, yüzlerce kadını işinden uzaklaştırdı, tamamı erkeklerden oluşan bir hükümet kurduğunda, gelecek için umutlarım elimden alındı” şeklinde konuştu.
Ülkenin ilk kadın pilotu son olarak, “Afgan kadınları son on yılda inanılmaz işler başardı. Bize verilen tüm imkanları kullandık. Haklarımız için savaştık ve büyük başarılar elde ettik. Bir pencerenin açıldığını umuyordum” ifadelerini kullandı.