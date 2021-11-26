Taliban'dan kaçan Afganistan'ın ilk kadın pilotu, kariyerine Bulgaristan'da devam etmek istiyor

Sofya’da açıklamalarda bulunan Mirzaee, "Herhangi bir yerde pilotluğa başvurmaya başladım, çünkü uçmaya geri dönmem gerektiğini biliyorum” diye konuştu.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği haberi yayıldığında, havaalanında Kabil - İstanbul uçuşu için hazırlanan 23 yaşındaki pilot, o sabah erken saatlerde evinden ayrılmış, annesine ve iki kız kardeşine veda etmişti.