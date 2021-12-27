Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 12:23
ABD’nin 20 yılın ardından çekilmesiyle Afganistan’da hakim olan Taliban, kadınların seyahat etmelerine yönelik yeni kararını açıkladı.
Taliban yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabaları olmaması durumunda uzun mesafe yolculuğu yapamayacakları belirtildi.
Faziletlerin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı ayrıca, araç sahiplerine başörtüsü takmayan kadınları araçlarına almayı reddetme çağrısında bulundu.
Hareket, Taliban'ın, 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmelerinin ardından kamu sektöründeki birçok kadının işe dönmesini engellemesini ve kızların ortaokul eğitiminden büyük ölçüde kopmasıyla birlikte kadınların hayatı için önemli bir kara niteliği taşıyor.
Bakanlık sözcüsü Sadeq Akif Muhacir verdiği demeçte, "72 kilometreden fazla seyahat eden kadınlara yakın bir aile üyesi eşlik etmiyorlarsa binmeleri teklif edilmemelidir" derken, eşlik eden kişinin yakın bir erkek akraba olması gerektiğini aktardı.
Sosyal medya ağlarında dolaşan yeni rehberde ayrıca insanlardan araçlarında müzik çalmayı bırakmaları istendi.
Haftalar önce bakanlık, Afganistan televizyon kanallarından kadın oyuncuların yer aldığı dizileri yayınlamayı bırakmalarını isterken, ayrıca kadın TV muhabirlerini haber sunarken başörtüsü takmaya çağırdı.
Muhacir yaptığı açıklamada, başörtüsünün ulaşım aracı arayan kadınlar için de gerekli olacağını sözlerine ekledi.
Alınan kararla ilgili açıklamada bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü kadın hakları müdür yardımcısı Heather Barr, verdiği demeçte, "Bu yeni düzen esas olarak kadınları mahkum etme yönünde ilerliyor" dedi.
Bu ayın başlarında, Taliban dini liderleri adına hükümete kadın haklarını uygulaması talimatını veren bir kararname yayınladı.
Kararnamede kızların eğitime erişiminden bahsedilmezken, geçtiğimiz gün Afganistan Yüksek Eğitim Bakanı Abdul Baki Hakkani yetkililerin konuyu tartıştıklarını söyledi.
Hakkani verdiği demeçte, "İslam Emirliği kadınların eğitimine değil, karma eğitime karşıdır" diye konuştu.
Kızların ülke genelinde ne zaman okula ve üniversite derslerine dönebileceklerini belirtmeyen Hakkani, "Kadınların okuyabileceği İslami bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Bu biraz zaman alabilir" dedi.