Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı

Afganistan'da Taliban yetkilileri, 72 kilometreden fazla seyahat etmek isteyen kadınların yanlarına eşlik etmek amacıyla erkek akrabalarını almaları gerektiğini söyledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, insanlardan araçlarında müzik çalmayı bırakmaları istendi.

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 12:23

Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı - 1

ABD’nin 20 yılın ardından çekilmesiyle ’da hakim olan Taliban, kadınların seyahat etmelerine yönelik yeni kararını açıkladı.

Taliban yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kadınların yanlarında yakın bir erkek akrabaları olmaması durumunda uzun mesafe yolculuğu yapamayacakları belirtildi.

Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı - 2

Faziletlerin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı ayrıca, araç sahiplerine başörtüsü takmayan kadınları araçlarına almayı reddetme çağrısında bulundu.  

Hareket, Taliban'ın, 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmelerinin ardından kamu sektöründeki birçok kadının işe dönmesini engellemesini ve kızların ortaokul eğitiminden büyük ölçüde kopmasıyla birlikte kadınların hayatı için önemli bir kara niteliği taşıyor.

Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı - 3

Bakanlık sözcüsü Sadeq Akif Muhacir verdiği demeçte, "72 kilometreden fazla seyahat eden kadınlara yakın bir aile üyesi eşlik etmiyorlarsa binmeleri teklif edilmemelidir" derken, eşlik eden kişinin yakın bir erkek akraba olması gerektiğini aktardı.

Sosyal medya ağlarında dolaşan yeni rehberde ayrıca insanlardan araçlarında müzik çalmayı bırakmaları istendi.

Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı - 4

Haftalar önce bakanlık, Afganistan televizyon kanallarından kadın oyuncuların yer aldığı dizileri yayınlamayı bırakmalarını isterken, ayrıca kadın TV muhabirlerini haber sunarken başörtüsü takmaya çağırdı.

Muhacir yaptığı açıklamada, başörtüsünün ulaşım aracı arayan kadınlar için de gerekli olacağını sözlerine ekledi.

Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı - 5

Alınan kararla ilgili açıklamada bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü kadın hakları müdür yardımcısı Heather Barr, verdiği demeçte, "Bu yeni düzen esas olarak kadınları mahkum etme yönünde ilerliyor" dedi.

Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı - 6

Bu ayın başlarında, Taliban dini liderleri adına hükümete kadın haklarını uygulaması talimatını veren bir kararname yayınladı.

Kararnamede kızların eğitime erişiminden bahsedilmezken, geçtiğimiz gün  Afganistan Yüksek Eğitim Bakanı Abdul Baki Hakkani yetkililerin konuyu tartıştıklarını söyledi.

Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı - 7

Hakkani verdiği demeçte, "İslam Emirliği kadınların eğitimine değil, karma eğitime karşıdır" diye konuştu.

Kızların ülke genelinde ne zaman okula ve üniversite derslerine dönebileceklerini belirtmeyen Hakkani, "Kadınların okuyabileceği İslami bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Bu biraz zaman alabilir" dedi.

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