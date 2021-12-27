Taliban’dan kadınlara seyahat yasağı

Bakanlık sözcüsü Sadeq Akif Muhacir verdiği demeçte, "72 kilometreden fazla seyahat eden kadınlara yakın bir aile üyesi eşlik etmiyorlarsa binmeleri teklif edilmemelidir" derken, eşlik eden kişinin yakın bir erkek akraba olması gerektiğini aktardı.

Sosyal medya ağlarında dolaşan yeni rehberde ayrıca insanlardan araçlarında müzik çalmayı bırakmaları istendi.