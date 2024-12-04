Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak!
Afganistan'da Taliban yönetimi, kız çocuklarının eğitimini engellemeye devam ediyor. Ülkede son olarak kadınların ebe ve hemşirelik eğitimi alması da yasaklandı. Bu kararla doğum sırasında kadın ölümlerinin artacağı uyarısı yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda Afganistan'da kadınların erkek akrabaları yanlarında olmadan seyahat çıkmaları ve toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirilmişti.
EBE VE HEMŞİRE OLAMAYACAKLAR
Afganistan'da Taliban yönetimi yine çok tartışmalı bir karara imza attı. Ülkede kadınların ebe ve hemşirelik eğitimi alması yasaklandı.
Resmi açıklama yapılmasa da beş ayrı sağlık kuruluşu yasak kararını doğruladı.