Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak!

EBE VE HEMŞİRE OLAMAYACAKLAR

Afganistan'da Taliban yönetimi yine çok tartışmalı bir karara imza attı. Ülkede kadınların ebe ve hemşirelik eğitimi alması yasaklandı.

Resmi açıklama yapılmasa da beş ayrı sağlık kuruluşu yasak kararını doğruladı.