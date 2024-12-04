Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak!

Afganistan'da Taliban yönetimi, kız çocuklarının eğitimini engellemeye devam ediyor. Ülkede son olarak kadınların ebe ve hemşirelik eğitimi alması da yasaklandı. Bu kararla doğum sırasında kadın ölümlerinin artacağı uyarısı yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda Afganistan'da kadınların erkek akrabaları yanlarında olmadan seyahat çıkmaları ve toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirilmişti.

Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak! - 1

EBE VE HEMŞİRE OLAMAYACAKLAR

Afganistan'da Taliban yönetimi yine çok tartışmalı bir karara imza attı. Ülkede kadınların ebe ve hemşirelik eğitimi alması yasaklandı.

Resmi açıklama yapılmasa da beş ayrı sağlık kuruluşu yasak kararını doğruladı.

DÜNYA HABERLERİ

Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak! - 2

EĞİTİM HAKKININ YOK EDİLİŞİ

Haberin duyulmasıyla eğitim aldıkları merkezlere giremeyen kız öğrencilerin ağladıklarını gösteren videolar sosyal medyada paylaşıldı.

Alınan kararın kız öğrencilerin okumasını engellemek için yeni bir adım olduğuna dikkat çekiliyor.

Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak! - 3

EBELİK EĞİTİMİ ALAN 17 BİN KİŞİ VAR

Ülkede Ağustos 2021'den beri kız öğrencilerin ortaokul, lise ve üniversiteye gitmelerine izin verilmiyor.

Ülkede ebe eğitimi alanların sayısının 17 bini aştığı tahmin ediliyor.

Afganistan'da halen kadınlar yanlarında erkek akrabaları olmaları koşuluyla erkek doktorlara muayene olabiliyor.

Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak! - 4

"DOĞUM SIRASINDA ÖLÜMLER ARTACAK"

Ebelik eğitiminin yasaklanmasıyla doğum sırasında kadın ölümlerinin artabileceğine dikkat çekildi.

Afganistan'ın doğum sırasında kadın ölümleri konusunda karnesi halihazırda da çok zayıf.

Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl açıkladığı rapora göre her 100 bin doğumda 620 kadın hayatını kaybediyor.

Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak! - 5

TALİBAN YASAKLARI DEVREDE

2021'de iktidarı ele geçiren Taliban, daha önce de kadınların toplumdaki rolünü kısıtlayan adımlar atmıştı.

Kadınların parklar, eğlence merkezleri ve spor salonlarına girmesine yasak getirilmişti. Kadınlara başlarını kapatma ve kapalı kıyafetler giyme zorunluluğu da getirilmişti.

Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak! - 6

KADININ SESİNİ KISAN YASAKLAR

Kadınların erkek akrabaları yanlarında olmadan seyahat çıkmaları  ve toplum içinde yüksek sesle konuşmalarına da yasak getirilmişti.

Taliban'dan tepki çeken yasak: Kadınlar ebelik eğitimi alamayacak! - 7
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