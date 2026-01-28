Taliban'dan yeni ceza kanunu. Kölelik geri geldi, kız çocuklarının eğitim alması yasaklandı

Taliban ülkede dans etmeyi de dans edenleri izlemeyi de yasaklıyor. “Ahlaksızlık yerlerinin” yıkılması için de hüküm koyan Taliban bu yerlerin nereler olduğunu ise açıkça söylemiyor. Bu durumun keyfi olarak cezalandırılmalara yol açabileceği belirtiliyor.

Bir diğer dikkat çekici ceza yasası ise şiddet. Kemik kırığına veya derinin yırtılmasına neden olmama şartıyla şiddet serbest kalırken, çocuk istismarı ve çocuğa karşı şiddet de cezasız kalıyor. Hatta bir maddeye göre bir babanın 10 yaşındaki oğlunu namazı ihmal etmek gibi davranışlar için cezalandırabileceği belirtiliyor. Ek olarak akrabalık bağı olmayan kadın ve erkeğin bir arada bulunması da suç olarak kabul ediliyor.

Ayrıca Taliban, Hanefi mezhebini esas saydığı kanuna göre mezhebi terkedenleri kafir olarak nitelendiriyor ve eğer bir kişi mezhebini terk ederse hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Bu düzenlemenin uluslararası insan hakları standartlarını, temel özgürlükleri ve adil yargılama ilkelerini ihlal ettiği belirtilse de Taliban 2021 yılında ABD'nin çekilmesiyle ele geçirdiği Afganistan'da bu tarz kanunları uygulamaya almayı sürdürüyor.