"Tamamen pervasız": İsrail'in işgal operasyonuna dünyadan tepkiler

BM: BU KATLİAM DURMALI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik kara saldırısını “tamamen ve kesinlikle kabul edilemez” olarak kınadı ve katliamın sona ermesini talep etti.

Volker Turk, AFP ve Reuters'a yaptığı açıklamada, “Bütün dünya barış için haykırıyor. Filistinliler, İsrailliler barış için haykırıyor. Herkes bunun sona ermesini istiyor, ancak gördüğümüz şey tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir şekilde daha da tırmanan bir şiddet” dedi.

“Bu katliamın durması gerektiği kesinlikle çok açık" diye ekledi.