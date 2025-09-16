"Tamamen pervasız": İsrail'in işgal operasyonuna dünyadan tepkiler
İsrail ordusunun Gazze Şehri'ni ele geçirme planı, kara harekatıyla devreye sokuldu. İsrail tanklarının işgal için harekete geçirilmesine çok sayıda ülkeden tepki geldi.
İsrail ordu birlikleri Gazze Şehri'ni tamamen işgal planında yeni safhaya girdi.
İsrail tankları kente konuşlandırıldı, insansız hava araçları ve helikopterler hava saldırılarını yoğunlaştırdı.
İsrail ordusu "Gazze Şehri'ne kara operasyonunun ana aşamasını başlattık" açıklamasını yaptı.
Uluslararası tepkilere rağmen uygulamaya konulan ele geçirme operasyonuna dünyadan çok sayıda tepki geldi.