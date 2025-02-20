“Tam cephe ilerleyiş”: Rus askerleri durdurulamıyor!

Rus ordusu, Ağustos 2024'teki sürpriz sınır ötesi saldırısının ardından Kuzey Kore askerlerinin de savaştığı Kursk bölgesindeki Ukrayna güçlerini geri püskürtüyor. Putin, Rus askerlerinin Kursk'ta savunma hatlarını aştığını, bu yönde tam cephe ilerleme sağladığını ve Ukrayna topraklarına geçtiğini söyledi. Albay Sergei Rudskoi, de “800 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı" dedi. Dördüncü yılına girmek üzere olan Rusya Ukrayna Savaşı'nda son durum... (Haber: Derya Doğan)

“Tam cephe ilerleyiş”: Rus askerleri durdurulamıyor! - 1

Basında yer alan haberlere göre Rus ordusu, Ağustos 2024'teki sürpriz sınır ötesi saldırısının ardından Kursk bölgesindeki Ukrayna güçlerini geri püskürtüyor.

Üst düzey bir Rus general, Rus güçlerinin Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde Ukrayna'dan 800 km kareden fazla bir alanı geri aldığını açıkladı.

Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Genelkurmay'ın ana operasyon müdürlüğü başkanı Albay General Sergei Rudskoi, “800 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı, bu da başlangıçta düşman tarafından işgal edilen bölgenin (1268 kilometrekare) yaklaşık yüzde 64'üne tekabül ediyor” dedi.

Kursk bölgesi yaklaşık 12 bin Kuzey Kore askerinin Rus ordusu saflarına katıldığı en sıcak cephe hattı.

DÜNYA HABERLERİ

“Tam cephe ilerleyiş”: Rus askerleri durdurulamıyor! - 2

PUTİN: UKRAYNA TOPRAKLARINA GEÇTİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna savunma hatlarını aştığını, bu yönde tam cephe ilerleme sağladığını ve Ukrayna topraklarına geçtiğini söyledi.

Buna karşılık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bu iddiaları “dezenformasyon” olarak nitelendirerek reddetti ve Ukrayna kuvvetlerinin bölgedeki savunma pozisyonlarını korumaya devam ettiğini öne sürdü.

“Tam cephe ilerleyiş”: Rus askerleri durdurulamıyor! - 3

ASKERİ HAVAALANINA SALDIRI

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin dün Ukrayna askeri havaalanı altyapısını, drone montaj tesislerini ve askeri-endüstriyel kompleksi destekleyen Ukrayna enerji tesislerini vurduğunu bildirdi.

Bakanlık ayrıca Rus hava savunma birimlerinin aynı gün bir Ukrayna MIG-29 savaş uçağını düşürdüğünü ve çok sayıda roket, hava bombası ve 100'den fazla insansız hava aracını engellediğini kaydetti.

“Tam cephe ilerleyiş”: Rus askerleri durdurulamıyor! - 4

ODESA'DA ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRI

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı dün öğleden sonraya kadar cephe hattı boyunca onlarca çatışmanın meydana geldiğini açıkladı,

Bu çatışmalar sırasında Ukrayna güçlerinin Harkov ve Pokrovsk yönlerinde çok sayıda Rus saldırısını başarıyla püskürttüğü belirtildi.

Ukraynalı enerji firması DTEK, bugün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Odesa bölgesinde enerji altyapısına saldırdığını duyurdu.

“Tam cephe ilerleyiş”: Rus askerleri durdurulamıyor! - 5
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