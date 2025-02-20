“Tam cephe ilerleyiş”: Rus askerleri durdurulamıyor!
Rus ordusu, Ağustos 2024'teki sürpriz sınır ötesi saldırısının ardından Kuzey Kore askerlerinin de savaştığı Kursk bölgesindeki Ukrayna güçlerini geri püskürtüyor. Putin, Rus askerlerinin Kursk'ta savunma hatlarını aştığını, bu yönde tam cephe ilerleme sağladığını ve Ukrayna topraklarına geçtiğini söyledi. Albay Sergei Rudskoi, de “800 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı" dedi. Dördüncü yılına girmek üzere olan Rusya Ukrayna Savaşı'nda son durum... (Haber: Derya Doğan)
Basında yer alan haberlere göre Rus ordusu, Ağustos 2024'teki sürpriz sınır ötesi saldırısının ardından Kursk bölgesindeki Ukrayna güçlerini geri püskürtüyor.
Üst düzey bir Rus general, Rus güçlerinin Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde Ukrayna'dan 800 km kareden fazla bir alanı geri aldığını açıkladı.
Krasnaya Zvezda gazetesine konuşan Genelkurmay'ın ana operasyon müdürlüğü başkanı Albay General Sergei Rudskoi, “800 kilometrekareden fazla alan kurtarıldı, bu da başlangıçta düşman tarafından işgal edilen bölgenin (1268 kilometrekare) yaklaşık yüzde 64'üne tekabül ediyor” dedi.
Kursk bölgesi yaklaşık 12 bin Kuzey Kore askerinin Rus ordusu saflarına katıldığı en sıcak cephe hattı.