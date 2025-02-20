“Tam cephe ilerleyiş”: Rus askerleri durdurulamıyor!

PUTİN: UKRAYNA TOPRAKLARINA GEÇTİLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Kursk bölgesinde Ukrayna savunma hatlarını aştığını, bu yönde tam cephe ilerleme sağladığını ve Ukrayna topraklarına geçtiğini söyledi.

Buna karşılık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı bu iddiaları “dezenformasyon” olarak nitelendirerek reddetti ve Ukrayna kuvvetlerinin bölgedeki savunma pozisyonlarını korumaya devam ettiğini öne sürdü.