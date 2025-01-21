"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası!

Alman bir askeri yetkili, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna savaşında kaybettiği silahların yerini çoktan doldurduğunu ve NATO'ya saldırmak için koşulları yarattığını iddia etti. Freuding, Putin'in savaşta büyük kayıplar verdiğini, iyi eğitimli birliklerini kaybettiğini ancak “emperyalist dürtüsünün” kırılmadığını söyledi.

"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası! - 1

Önde gelen bir Alman askeri yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'ya saldırmak için koşulları yarattığını ve Ukrayna'daki savaşta imha edilen binlerce tank ve füzenin yerini çoktan doldurduğunu öne sürdü.

Tümgeneral Christian Freuding, Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin “sadece muazzam personel ve maddi kayıplarını telafi etmekle kalmadığını, aynı zamanda başarılı bir şekilde yeniden silahlandığını” söyledi.

Freuding, Die Welt'e yaptığı açıklamada Putin'in savaşta büyük kayıplar verdiğini, iyi eğitimli birliklerini kaybettiğini ancak “emperyalist dürtüsünün” kırılmadığını ve ordunun başarılı bir şekilde yeniden silahlandığını dile getirdi.

DÜNYA HABERLERİ

"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası! - 2

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU

Rusya'nın NATO'ya saldırmayı planlayıp planlamadığı net olmasa da Freuding, Putin'in açıkça bunun için koşulları yarattığını ifade eden Freuding, Rusya'nın depolarındaki malzemelerin “arttığını” iddia etti.

Rus medyasına göre Moskova, son 12 ayda ordusunu önemli ölçüde genişletti ve eylül ayında ordusunun aktif personel sayısını 1,5 milyona çıkararak dünyanın en büyük ikinci ordusu haline geldi.

NATO çatışma istemediğini ve Rusya'ya tehdit oluşturmadığını iddia ederken, Putin ve müttefikleri Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmak amacıyla Batı'ya giderek daha fazla "nükleer kıyamet" uyarıları gönderiyor.

"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası! - 3

UKTAYNA'YA EN BÜYÜK DESTEK ALMANYA'DAN

Ukrayna'nın Batı'daki en büyük destekçilerinden biri olan Almanya, 2,5 milyar sterlinlik bir yardım paketini destekleyip desteklememe konusunda yoğun tartışmalara kilitlenmiş durumda.

Şansölye Olaf Scholz bu paketin Almanya'nın kendi harcama kısıtlamalarını gevşetmesine bağlı olacağını söyledi.

Çoğunlukla hava savunmasını finanse edecek olan yardım paketi, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimler öncesinde Ukrayna'yı desteklemek isteyen siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden liderlerin desteğini aldı.

Eğer kabul edilirse bu, bugüne kadar herhangi bir müttefikten gelen en büyük tek paket olacak ve 2025 yılı için Ukrayna'ya tahsis edilen 4 milyar avroluk yardımı tamamlayacak.

"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası! - 4

"ÜÇ YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA HAZIR OLMALI"

Putin ve milletvekillerinin Kiev'in topraklarını savunmasını desteklemeyi teklif eden partileri tehdit ettiği hassas bir dönemde geliyor.

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Zhuravlyov geçtiğimiz hafta Rusya'nın üç yıl içinde Üçüncü Dünya Savaşı'na hazır olması gerektiğini söyledi.

Putin yanlısı milletvekili, Rusya'nın savaşmak için yeterli gönüllüye sahip olmasına rağmen, erkek nüfusunu 2028-29'a kadar Batı ile büyük bir çatışmaya hazırlamaya başlaması gerektiğini belirtti.

Zhuravlyov, “Avrupa bize 2028-2029'da Rusya ile savaşmaya hazır olacağını açıklıyor. Burada erkek nüfusu hazırlamak ve doğal olarak Anavatanı savunmak gerekiyor. Bu konuda konuşmalı ve bundan utanmamalıyız” yorumunu yaptı.

"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası! - 5

"HENÜZ ACİL BİR MESELE DEĞİL"

Yorumlara yanıt veren Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Shvytkin, Ridus'a “her Rus'un dış saldırı durumunda silahlanması ve Anavatanı savunması gerektiğini anlaması gerektiğini” söyleyerek değerlendirmeye katıldı.

Ancak NATO'dan gelen tehdidin henüz acil bir mesele olmadığını öne sürerek derhal seferberlik çağrısında bulunmaktan kaçındı.

"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası! - 6

"KİMSEYİ KORKUTMAYA GEREK YOK"

Putin aralık ayı sonunda, Batı'nın durumu tırmandırmaya devam etmesi halinde küresel bir çatışmanın patlak verebileceğini söyledi.

Bir devlet televizyonu muhabirine verdiği demeçte Putin, “Biliyorsunuz, kimseyi korkutmaya gerek yok” dedi ve “Birçok tehlike var ve bunlar giderek artıyor” şeklinde bir uyarıda bulundu.

Putin, şunları ekledi: “Ve düşmanımızın bugün ne yaptığını görüyoruz, durumu tırmandırıyor. Eğer istiyorlarsa, bırakalım kötü yaşasınlar, bırakalım daha da tırmansınlar. Biz her türlü meydan okumaya her zaman karşılık vereceğiz.”

"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası! - 7
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