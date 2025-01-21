"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası!
Alman bir askeri yetkili, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna savaşında kaybettiği silahların yerini çoktan doldurduğunu ve NATO'ya saldırmak için koşulları yarattığını iddia etti. Freuding, Putin'in savaşta büyük kayıplar verdiğini, iyi eğitimli birliklerini kaybettiğini ancak “emperyalist dürtüsünün” kırılmadığını söyledi.
Önde gelen bir Alman askeri yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'ya saldırmak için koşulları yarattığını ve Ukrayna'daki savaşta imha edilen binlerce tank ve füzenin yerini çoktan doldurduğunu öne sürdü.
Tümgeneral Christian Freuding, Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin “sadece muazzam personel ve maddi kayıplarını telafi etmekle kalmadığını, aynı zamanda başarılı bir şekilde yeniden silahlandığını” söyledi.
Freuding, Die Welt'e yaptığı açıklamada Putin'in savaşta büyük kayıplar verdiğini, iyi eğitimli birliklerini kaybettiğini ancak “emperyalist dürtüsünün” kırılmadığını ve ordunun başarılı bir şekilde yeniden silahlandığını dile getirdi.