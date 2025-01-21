"Tank ve füzeleri hazırladı": Putin, NATO'ya saldırmaya hazırlanıyor iddiası!

"KİMSEYİ KORKUTMAYA GEREK YOK"

Putin aralık ayı sonunda, Batı'nın durumu tırmandırmaya devam etmesi halinde küresel bir çatışmanın patlak verebileceğini söyledi.

Bir devlet televizyonu muhabirine verdiği demeçte Putin, “Biliyorsunuz, kimseyi korkutmaya gerek yok” dedi ve “Birçok tehlike var ve bunlar giderek artıyor” şeklinde bir uyarıda bulundu.

Putin, şunları ekledi: “Ve düşmanımızın bugün ne yaptığını görüyoruz, durumu tırmandırıyor. Eğer istiyorlarsa, bırakalım kötü yaşasınlar, bırakalım daha da tırmansınlar. Biz her türlü meydan okumaya her zaman karşılık vereceğiz.”