"Tanrının mucizesi": Rahibe Terasa'nın 450 yıllık cesedi uzmanları şaşkına çevirdi

1582 yılında vefat eden Azize Teresa de Avila'nın cesedi, yaklaşık 500 yıl sonra yapılan incelemelerde bozulmamış olarak bulundu. Yüzünün hala belirgin bir şekilde görülmesi uzmanları şaşırttı. Kilise yetkilileri, bu durumu "Tanrı'nın mucizesi" olarak nitelendirirken, ceset üzerine yapılacak daha kapsamlı incelemeler için numuneler İtalya'ya göderilecek. Azize Teresa'nın bozulmadan kalmasının ardındaki bilimsel nedenlerin araştırılması bekleniyor.

"Tanrının mucizesi": Rahibe Terasa'nın 450 yıllık cesedi uzmanları şaşkına çevirdi - 1

1582 yılında vefat eden Azize Teresa de Avila'nın cesedi, yaklaşık 500 yıl sonra yapılan incelemelerde şaşırtıcı bir şekilde bozulmamış olarak bulundu.

Son olarak geçtiğimiz ay İspanya'nın Avila Piskoposluğu'ndaki bir kilisede açılan tabut, uzmanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.  

DÜNYA HABERLERİ

"Tanrının mucizesi": Rahibe Terasa'nın 450 yıllık cesedi uzmanları şaşkına çevirdi - 2

SAĞLIK SORUNLARINI ANLAMAK İÇİN AÇILDI

Azize Teresa'nın kalıntılarının, 1914 yılına ait eski fotoğraflarla karşılaştırıldığında, yüzünün hala belirgin bir şekilde görülebilmesi ve genel olarak bozulmamış olması, araştırma ekibini şaşkına çevirdi.

Mermerle kaplı gümüş tabutun açılması, Rahibe Teresa'nın yaşamı boyunca yaşadığı sağlık sorunlarını anlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Tabutun açılışını yapan ekip tarafından yapılan açıklamada, Azize'nin cesedinin "mumyalanmış" olduğu ancak yüzünün net bir şekilde görülebildiği belirtildi. Uzmanlar, vücudun hala bozulmamış olmasının "Tanrı'nın mucizelerinden biri" olarak nitelendirildi.

"Tanrının mucizesi": Rahibe Terasa'nın 450 yıllık cesedi uzmanları şaşkına çevirdi - 3

İTALYA'YA GÖNDERİLECEK

Kilise yetkilileri, sosyal medyada cesedin bozulmamış olduğunu ve bu durumun Tanrı'nın mucizesi olarak görüldüğünü duyurdu. Ancak, uzmanlar, 1914 yılından kalma siyah beyaz fotoğraflarla yapılan karşılaştırmalarda bazı zorluklar yaşandığını belirtti.

Azize Teresa'nın kalıntıları, özel güvenlik önlemleri altında korunan bir odaya taşındı. Bu oda, doktor ve bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelenecek ve numuneler İtalya'daki bir laboratuvara gönderilecek. Araştırmanın sonuçlarının birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor.

"Tanrının mucizesi": Rahibe Terasa'nın 450 yıllık cesedi uzmanları şaşkına çevirdi - 4

"KİLİSE DOKTURU"

Azize Teresa de Avila, 16. yüzyılda yaşamış bir İspanyol rahibe, mistik ve reformcudur. Katolik Kilisesi'nde önemli bir figür olarak kabul edilen Teresa, özellikle Karmelit Tarikatı'nın reformu ile tanınır ve Katolik Kilisesi tarafından "Kilise Doktoru" unvanıyla onurlandırılmıştır. 1614 yılında azize ilan edilmiş, 1970 yılında ise "Kilise Doktoru" unvanını almıştır.

"Tanrının mucizesi": Rahibe Terasa'nın 450 yıllık cesedi uzmanları şaşkına çevirdi - 5

Araştırmacılar, Azize Teresa'nın bedeninin bozulmadan kalmasının ardındaki bilimsel nedenleri anlamak ve kalıntıların korunmasına yönelik yeni bilgiler elde etmek umuduyla çalışmalarını sürdürüyor. Chiesa, sonuçların büyük ilgi göreceğini ve kalıntıların korunması konusunda önemli önerilerde bulunabileceğini sözlerine ekledi.

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