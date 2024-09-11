"Tanrının mucizesi": Rahibe Terasa'nın 450 yıllık cesedi uzmanları şaşkına çevirdi
1582 yılında vefat eden Azize Teresa de Avila'nın cesedi, yaklaşık 500 yıl sonra yapılan incelemelerde bozulmamış olarak bulundu. Yüzünün hala belirgin bir şekilde görülmesi uzmanları şaşırttı. Kilise yetkilileri, bu durumu "Tanrı'nın mucizesi" olarak nitelendirirken, ceset üzerine yapılacak daha kapsamlı incelemeler için numuneler İtalya'ya göderilecek. Azize Teresa'nın bozulmadan kalmasının ardındaki bilimsel nedenlerin araştırılması bekleniyor.
1582 yılında vefat eden Azize Teresa de Avila'nın cesedi, yaklaşık 500 yıl sonra yapılan incelemelerde şaşırtıcı bir şekilde bozulmamış olarak bulundu.
Son olarak geçtiğimiz ay İspanya'nın Avila Piskoposluğu'ndaki bir kilisede açılan tabut, uzmanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.