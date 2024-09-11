"Tanrının mucizesi": Rahibe Terasa'nın 450 yıllık cesedi uzmanları şaşkına çevirdi

İTALYA'YA GÖNDERİLECEK

Kilise yetkilileri, sosyal medyada cesedin bozulmamış olduğunu ve bu durumun Tanrı'nın mucizesi olarak görüldüğünü duyurdu. Ancak, uzmanlar, 1914 yılından kalma siyah beyaz fotoğraflarla yapılan karşılaştırmalarda bazı zorluklar yaşandığını belirtti.

Azize Teresa'nın kalıntıları, özel güvenlik önlemleri altında korunan bir odaya taşındı. Bu oda, doktor ve bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelenecek ve numuneler İtalya'daki bir laboratuvara gönderilecek. Araştırmanın sonuçlarının birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor.