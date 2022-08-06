Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 06.08.2022 - 01:08 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 01:10
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun, 10 kişinin ölümüne neden olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'den de İsrail yönüne doğru roketler fırlatıldı. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
Konuya dair İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyi ve merkez bölgelerinde saldırı sirenleri çaldığı belirtildi.
Öte yandan İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda Gazze Şeridi genelinde İslami Cihad'a ait silah üretim tesislerine, depolara ve atış mevzilerine saldırıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine ait bir noktayı hedef aldığını aktardı.
Uçaklar aynı zamanda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde de tarım arazilerini vurdu.
Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.
İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.
Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.
Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.