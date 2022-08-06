Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı

İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 10 kişi öldü, 55 kişi yaralandı. Ölenler arasında üst düzey bir İslami-Cihad komutanının da bulunduğu açıklandı. Saldırının ardından İsrail kentlerine roket saldırıları düzenlendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.08.2022 - 01:08 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 01:10

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 1

'in Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin İslami Cihad örgütünün üst düzey komutanlarından Teysir el-Caberi olduğu açıklandı.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 2

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı belirtildi.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 3

İsrail ordusunun, 10 kişinin ölümüne neden olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze'den de İsrail yönüne doğru roketler fırlatıldı. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 4

Konuya dair İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyi ve merkez bölgelerinde saldırı sirenleri çaldığı belirtildi.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 5

Öte yandan İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 6

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda Gazze Şeridi genelinde İslami Cihad'a ait silah üretim tesislerine, depolara ve atış mevzilerine saldırıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 7

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine ait bir noktayı hedef aldığını aktardı.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 8

Uçaklar aynı zamanda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde de tarım arazilerini vurdu.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 9

İSLAMİ CİHAD YÖNETİCİSİNİN GÖZALTINA ALINMASI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 10

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 11

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 12

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Tansiyon yükseldi: İsrail saldırılarının ardından Gazze'den roketler fırlatıldı - 13

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

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