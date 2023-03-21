Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı

Kuzey Kore, ABD'ye meydan okumayı sürdürüyor. Kore Devlet Televizyonu, ABD ile savaşmak için 1.4 milyon kişinin orduya yazıldığını duyurdu.

Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı - 1

ABD ile savaşmak için yüz binlerce kişi orduya kaydoldu.

DÜNYA HABERLERİ

Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı - 2

Kore yarımadasında tansiyon yükselirken Kuzey Kore'den gelen haberler dikkat çekti.

Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı - 3

Kuzey Kore Devlet Televizyonu'na göre, ABD ile savaşmak için orduya kaydolan veya kaydını yenileyenlerin sayısının 1 milyon 400 bini aştığını duyurdu. Kore televizyonu, orduya yazılan gençlerin görüntülerini de paylaştı.

Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı - 4

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ise ABD ve Güney Kore'ye nükleer karşı saldırı senaryosunu konu alan askeri tatbikatı izledi. 

Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı - 5

Tatbikat televizyonlardan da yayınlandı.

Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı - 6

ABD İLE GÜNEY KORE'DEN TATBİKAT

ABD ordusu ile Güney Kore ordusu da son yılların en büyük tatbikatını sürdürüyor.

Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı - 7

Kuzey Kore, Güney Kore'nin başkenti Seul'e 65 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen tatbikatlara tepkili.

Tansiyon yükseliyor! 1,4 milyon kişi savaşmak için orduya yazıldı - 8

Kuzey Kore, tatbikatı işgal provası olarak niteliyor.

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