Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı?

ARALIK AYININ SONUNA KADAR ABD'DE COVİD-19 NEDENİYLE 100 BİN KİŞİ DAHA ÖLECEK

Tüm bunların yanı sıra, yeni bir bilimsel model, Aralık ayına kadar 100 bin Covid-19 ölümü daha yaşanacağını gösteriyor. Bu kadar çok Cumhuriyetçi seçmenin aşı olmayı reddetmesi Biden'ın suçu değil. Ancak, Biden pandemiyi sona erdirmek için seçildi. 4 Temmuz'daki Covid-19 kabusunun en kötüsünün sona erdiğine dair açıklaması, Afganistan'dan güvenli ve kasıtlı bir çekilme olacağına dair verdiği söz kadar mantıksız görünüyor.