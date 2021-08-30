Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı?

ABD’de 2005 yılında New Orleans’ı vuran Katrina Kasırgası nedeniyle yaklaşık bin 800 kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl, 11 Eylül sonrası ortaya çıkan Irak Savaşı nedeniyle ABD binlerce askerinin yasını tuttu ve tüm oklar dönemin başkanı George W. Bush’u işaret etti. Bush, 2005'teki ikiz felaketlere seyirci kaldıktan sonra otoritesini veya siyasi nüfuzunu bir daha asla geri kazanmadı. Benzer bir durum Joe Biden döneminde 16 ayılın ardından tekrar yaşanıyor. ABD'nin en uzun savaşını bitirme başarısı umudunu, Amerikan askerlerinin ve en az 170 sivilin öldüğü kaotik bir geri çekilme kararı gölgeledi. Üstelik saatte 240 kilometre hızla ilerleyen İda Kasırgası ABD'nin kıyılarına ulaştı. Peki Biden, Bush'un kabusunu yaşayacak mı? Uzmanlar değerlendirdi.

Hazırlayan: Ayşegül Engür Dahi/ntv.com.tr

ntv.com.tr 30.08.2021 - 15:42 | Son Güncelleme : 30.08.2021 - 16:38

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 1

BAŞARISIZLIĞIN FOTOĞRAFI

16 yıl önce, isyancıların Irak savaşını ABD'ye karşı çevirdi ve Katrina Kasırgası'nın insanları sokaklarda ölüme terk etti.

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush’un 2005 yılında Air Force One uçağının penceresinden dışarı bakarken çekilmiş bir fotoğrafı, kriz yönetimindeki yetersizliğinin sembollerinden bir olarak hala konuşuluyor.

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 2

Bu dönemde Katina Kasırgası yaklaşık bin 800 kişinin ölümüne yol açtı . Bununla birilikte  11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ı işgal eden Bush, Irak Savaşı'nda ölen binlerce ABD askerinin ölümüyle suçlanıyordu.

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 3

ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA BOYUNCA BİDEN'IN DURUMU KRİTİK

Diğer taraftan, başarılı ABD başkanları, her siyasi kriz ve doğal afetten sonra toparlanmayı başardı. Hem Bill Clinton hem de Barack Obama krizlerin üstesinden geldi ve ikinci dönemi kazandı. Jimmy Carter ve Donald Trump, hatalarıyla tanımlandılar ve yetersiz kaldılar. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç hafta Başkan Joe Biden'ın durumu için kritik olacak.

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 4

ABD'NİN EN UZUN SAVAŞINI SONLANDIRMANIN BAŞARISI, BAŞARISIZ GERİ ÇEKİLMENİN GERİSİNDE KALDI

Geçen hafta Afganistan’ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 13 ABD askerinin yanı sıra en az 180 kişinin ölümü, Biden için insani bir trajedi ve siyasi bir kabus oldu. Biden’ın Amerika'nın en uzun savaşını sona erdirmekle övünebilme umutları, şimdi geri çekilmenin başarısız bir şekilde uygulanmasıyla lekeleniyor. 

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 5

BİDEN YENİ BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA: İDA KASIRGASI

Bununla birlikte Biden’ın destekçileri,  yirmi yıllık savaşta yaşananlardan onun suçlanmayacağını öne süreken, başkan yeni bir krizle karşı karşıya: İda Kasırgası.

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 6

Ida Kasırgası, tam 16 yıl önce  New Orleans’ı vuran Katrina Kasırgası’nın yıldönümünde geldi. ABD’de  tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri olan afet nedeniyle ülkede yaklaşık bin 800 kişi hayatını kaybetti ve ülke milyarlarca dolar zarara uğradı.

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 7

Öte yandan, Katrina’nın ardından alınan önlemler ve yapılan yatırımlar nedeniyle Kategori 4 şiddetindeki İda’nın bu kadar yıkıcı olması beklenmiyor. Ancak, ABD Kabil'den daha fazla katliam olmadan çıksa bile, Biden yine de siyasi bir krizin içinde yer alacak. 

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 8

ARALIK AYININ SONUNA KADAR ABD'DE COVİD-19 NEDENİYLE 100 BİN KİŞİ DAHA ÖLECEK

Tüm bunların yanı sıra, yeni bir bilimsel model, Aralık ayına kadar 100 bin Covid-19 ölümü daha yaşanacağını gösteriyor. Bu kadar çok Cumhuriyetçi seçmenin aşı olmayı reddetmesi Biden'ın suçu değil. Ancak, Biden pandemiyi sona erdirmek için seçildi. 4 Temmuz'daki Covid-19 kabusunun en kötüsünün sona erdiğine dair açıklaması, Afganistan'dan güvenli ve kasıtlı bir çekilme olacağına dair verdiği söz kadar mantıksız görünüyor.

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 9

İDA KASIRGASI’NDAN KAÇIŞ

Tam olarak 16 yıl önceki Katrina Kasırgası ile haberlere bakıldığında ürkütücülüğü göze çarpıyor. "Katina New Orleans yıkıp geçti”

Diğer taraftan Ida, bu hafta sonu saatte 240 km hızla, Louisiana eyaletinin güneyinde vardı. New Orleans Havalimanı tüm uçuşları durdurdu. Yaklaşık bir milyon kişi elektriksiz kaldı ve fırtına nedeniyle en az bir kişi yaşamını yitirdi. 

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 10

Tulane Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olan Blaze D'Amico, Metairie banliyösünde evinin bir duvarının şiddetli rüzgarlar nedeniyle parçalandığını söyledi: 

"Duvarların birinde bir çatlak oluşmuştu. Birkaç dakika içinde çatlak birden çok yöne yayıldı ve tüm duvar şişmeye başladı. Ardın çöktü. Her şey dakikalar içinde gerçekleşti.”

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 11

Katrina Kasırgası esnasında tahliye edilenlerden bir olan Stuart Cranner ise bu kez Ida'yı Mandeville, Louisiana'daki ailesinin evinde beklemeye karar verdiğini aktardı. Cranner, "Eyalet artık bu tip bir afete daha hazırlıklı hazırlıklı. Ailemi kontrol altında tutmak istiyorum” dedi. 

Tarih 16 yıl sonra tekerrür ediyor: Biden, Bush’un kabusunu yaşayacak mı? - 12

İDA'NIN DAHA AZ HASARA YOL AÇMASI BEKLENİYOR

Katrina’nın nedne olduğu yıkımın ardından New Orleans'taki set ve su kontrol sistemleri iyileştirildi. Fırtına  sırasında suyun şehre girmesini engellemek için ana kanallara kapılar eklendi.

Bu nedenle Ida'nın eyalete potansiyel zararın Katrina'nınkinden daha küçük olması bekleniyor. Ancak Ida, şüphesiz hala büyük bir tehlike arz ediyor. Özellikle, Louisiana'nın sağlık sisteminin zaten krizde olduğu ve hastanelerin yüzlerce Covid-19 hastasıyla dolup taştığı düşünülünce...

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