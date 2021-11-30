Tarih tekerrür ediyor: Taş Devri'nin Venedik'inin yok oluşunun gizemi çözüldü

Sonuç olarak araştırmacılar, anormal muson yağmurlarının, Yangtze ve çevresinde, zamanının gelişmiş barajlarnın ve kanallarının bile dayanamayacağı şiddetli sel baskınlarına yol açmış olabileceğine inandıklarını açıkladı. Bu durum ise Liangzhu Şehri'ni yok etti ve insanları kaçmaya zorladı.