Tarih yeniden yazılıyor: Stonehenge'in kaynağı değişti!
Stonehenge'in merkezindeki Galler'den geldiği düşünülen "Sunak Taşı"nın aslında İskoçya'nın kuzeyinden geldiği ortaya çıktı. Yeni araştırma, taşın mineral analizleri sonucunda Orkney adalarına ait olduğunu belirledi. Bu keşif, Neolitik dönemden bugüne kadar bilinen birçok bilgiyi yeniden gözden geçirmemizi sağlıyor ve Britanya'nın tarihini köklü bir şekilde değiştiriyor.
İngiltere'nin güneybatısında, Salisbury Plain'in ortasında yer alan Stonehenge, antik dünyanın en büyüleyici yapılarından biri olarak kabul ediliyor.
Ancak Stonehenge'in yaklaşık 5 bin yıl önce nasıl ortaya çıktığı konusundaki tartışmalar henüz sona ermiş değil.