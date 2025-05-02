Tarihi an: İngiliz gezgin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Avrupa'ya geçti

TRAFİĞİ KARIŞTIRDIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Üç aydır yollarda olduğunu hatırlatan Bushby, trafikte ortalığı birbirine kattığı için herkesten özür diledi.

"Çok şükür kimse ölmedi, ben de hala hayattayım" diyen İngiliz gezgin, "Yolculuğum boyunca çok şey öğrendim. Dünyanın ne kadar güzel olduğunu gördüm. Bence insanlar bunu ve dünyanın ne kadar güzel olduğunu hatırlamalı. 7/24 haberlerde aktarılan ölüm ve yıkımın dışında dünya harika bir yer. Bir gezgin olarak dünyanın en güzel tarafını, insanlığın en iyi tarafını gördüm" ifadelerini kullandı.

Karl Bushby, vizesi kısa süre sonra biteceği için uçakla Meksika'ya geri dönecek ve vizesi yenilendiğinde tekrar kaldığı noktadan devam edecek.