Tarihi an: İngiliz gezgin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Avrupa'ya geçti
Şili'den evine ulaşmak 26 yıl önce yola çıkan İngiliz gezgin Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti. Bushy, Türk halkına yardımları için teşekkür etti.
Kıtalar arası yolculuğun yalnızca yürüyerek de yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla 26 yıl önce Şili'den evine ulaşmak için yola çıkan ve İstanbul'a gelen İngiliz gezgin Karl Bushby, özel izinle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti.