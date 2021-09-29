Tarihi anlaşma: Dünyanın en eski tropikal yağmur ormanı Aborjin halkına iade edildi

Avustralya'da çevreyi koruma ve azınlık hakları açısından tarihi bir anlaşma imzalandı. Dünyanın en eski tropik yağmur ormanı Daintree yerli Aborjin halkına iade edildi. UNESCO Dünya Mirası alanı 180 milyon yıldan daha eski ve nesiller boyunca Aborijin halkına ev sahipliği yaptı. Büyük Set Resifi ile sınır komşusu olan ve aynı zamanda Avustralya'nın en ünlü turistik yerlerinden olan yağmur ormanı bundan böyle, yerli Aborijin halkı ile birilkte yönetilecek.

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ntv.com.tr - NTV Haber 29.09.2021 - 13:24

Avustralya''da yer alan dünyanın en eski tropik yağmur ormanı Daintree tarihi bir anlaşmayla Aborijin halkına iade edildi.

Dört yıllık müzakerelerin ardından gelen anlaşmaya göre Daintree Milli parkı aborjin halkı tarafından Queensland eyalet hükümeti ile birlikte yönetilecek.

Avustralya yönetiminden yapılan açıklamada "anlaşma ile dünyanın yaşayan en eski kültürlerinden birini de tanımış olduk" denildi.

180 MİLYON YILDAN DAHA ESKİ BİR TARİHE SAHİP Bununla brilikte, 1988 yılından beri UNESCO Dünya Mirası listesindeki Daintree Tropik Yağmur ormanı 180 milyon yıldan eski bir tarihe sahip.

ZAMANIN ÖTESİNDEKİ DOĞA Nesiller boyunca Aborijin halkına ev sahipliği yapan Daintree, ekosistemi ve doğal güzelliği ile "zamanın ötesindeki doğa" olarak tanınıyor.

Daintree'de 3 binden fazla bitki türünün yanı sıra 107 memeli, 368 kuş ve 113 sürüngen türü yaşıyor.

AVUSTRALYA'NIN EN ÜNLÜ TURİSTİK NOKTALARINDAN BİRİ Büyük Set Resifi ile sınır komşusu olan orman, aynı zamanda Avustralya'nın en ünlü turistik noktalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan, anlaşmaya göre Daintree'nin yanı sıra , Ngalba Bulal, Kalkajaka (kalkayaka) ve Hope Islands milli parkları da Aborijinlere devredilecek.