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Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün hakim karşısına çıkıyor. Trump, şu sıralarda mahkemeye gelerek teslim oldu. New York bölge mahkemesinde görülecek duruşma öncesi kentte güvenlik önlemleri de artırıldı.

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 1

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün mahkemede ifade verecek.

DÜNYA HABERLERİ

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 2

Mahkeme için Florida'dan New York'a gelen Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a gitti.

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 3

Trump'ın rezidansı önünde, destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 4

MAHKEMEYE GELDİ

Trump, New York'taki Trump Towers'dan ayrılarak mahkeme salonuna geldi ve resmen gözaltına alındı. Trump, mahkeme salonuna geldikten sonra Gizli Servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti.

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 5

Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek. Manhattan’daki mahkemede Trump’a, porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 6

Suçlamaları reddetmesi beklenen Trump, duruşmanın ardından Florida'ya dönüp burada konuşma yapacak. 

Stormy Daniels (Fotoğrafta)

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 7

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer almıştı.

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 8

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 9
Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 10
Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 11
Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında - 12
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