Tarihi dava: Donald Trump hakim karşısında

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'la ilişkisini gizlemek için "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili bugün mahkemede ifade verecek.
Mahkeme için Florida'dan New York'a gelen Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a gitti.
Trump'ın rezidansı önünde, destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı.
Trump, New York'taki Trump Towers'dan ayrılarak mahkeme salonuna geldi ve resmen gözaltına alındı. Trump, mahkeme salonuna geldikten sonra Gizli Servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti.
Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek. Manhattan’daki mahkemede Trump’a, porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.
Suçlamaları reddetmesi beklenen Trump, duruşmanın ardından Florida'ya dönüp burada konuşma yapacak.
Stormy Daniels (Fotoğrafta)
ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer almıştı.
Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.