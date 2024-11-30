Tarihi şekillendiren gizemli icatlar: Onlarsız bir dünya nasıl olurdu?

1. YAZI (M.Ö. 3200 civarı)

Etkisi: Yazı, bilgi birikiminin kayıt altına alınmasını sağladı, kültürlerin gelişmesine olanak tanıdı ve tarihin başlangıcı olarak kabul edildi.



Eğer yazı olmasaydı; Tarihsel kayıtlar, kanunlar ve edebi eserler kaybolur, bilgi sadece sözlü olarak aktarılır ve bu durum birçok bilginin unutulmasına yol açardı. İnsanlık daha yavaş gelişirdi.