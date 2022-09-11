Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül

Bugün, ABD'de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'un hedef alındığı 11 Eylül saldırılarının 21. yıl dönümü. 11 Eylül, ABD tarihinin en sarsıcı, en büyük kitlesel terör eylemi olarak kayıtlara geçti. O gün neler yaşandı? İşte 11 Eylül 2001'de yaşananlar...

Haberler - NTV Haber 11.09.2022 - 00:17 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 00:31

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 1

Hava korsanları tarafından kaçırılan üç yolcu uçağı, Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 2

Beyaz Saray'ı vurmak isteyen dördüncü uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 3

Dönemin Başkanı George W. Bush, o sırada bir ilkokuldaydı, çocuklara kitap okuyordu.
Saldırılar kulağına fısıldandı. Bush sınıftan çıktı ve, "teröre karşı küresel savaş" ilan etti.
Artık hiçbir şey eskisi olmayacaktı.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 4

11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak; Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması olan El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin gösterildi.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 5

Bu nedenle ilk hedef, Afganistan'da, bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 6

Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 7

El Kaide lideri Usame Bin Ladin, saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiç bir zaman istikrara kavuşamadı.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 8

Taliban, Amerikan ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı. 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 9

11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 10

Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003'te Irak işgal edildi.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 11

Baas yönetimi iktidarına son verilirken, Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 12

Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 13

Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi, yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ’ti.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 14

DAEŞ’in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye’de kilit öneme sahip kentleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 15

Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen Amerikan Ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ’e karşı operasyonlar gerçekleştirdi.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 16

Amerikan yönetimi, Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor.

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 17

Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli, savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor...

Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 18
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 19
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 20
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 21
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 22
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 23
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 24
Tarihi değiştiren gün: 11 Eylül - 25

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