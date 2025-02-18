Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı

RUBİO: BURADA KİMSE KENARA İTİLMİYOR

Ukrayna’daki ihtilafa dahil olan herkesin ihtilafı sona erdirecek bir çözümü kabul etmesi gerektiğini belirten Rubio, “Hedef Ukrayna savaşına adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir son vermek” dedi.

Avrupa Birliği'nin bir noktada müdahil olması gerektiğini söyleyen ABD’li bakan, şunları ekledi: Burada kimse kenara itilmiyor. Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi Ukrayna, Avrupa ve Rusya dahil tüm taraflar için kabul edilebilir olmalı. Ruslar ciddi bir sürece katılmaya hazır. Sonraki adımlar arasında ABD ve Rusya arasında canlı diplomatik misyonların kurulması yer alıyor."

Rubio, Rusya'nın Ukrayna savaşını sona erdirmek için “ciddi bir sürece” girmeye istekli olduğuna ikna olduğunu ifade etti.

Ukrayna çatışması sona ererse ABD-Rusya ilişkileri için olağanüstü fırsatlar doğacağını sözlerine ekledi.