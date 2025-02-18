Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı
Suudi Arabistan bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceği için masaya oturdu. Barış müzakerelerinden dışlanan Avrupa'nın gözü kulağı bugün Riyad'daydı. Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı. ABD'li bakan, "Ukrayna çatışması sona ererse ABD-Rusya ilişkileri için olağanüstü fırsatlar doğacak" dedi. Rus bakan da mümkün olan en kısa sürede iki ülkenin elçiler atayacağınıu duyurdu. İşte kritik zirvenin ayrıntıları...
Suudi Arabistan'ın başkenti Rİyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu.
Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele aldı.
Rus TASS ajansına göre toplantı 4,5 saat sürdü. Kremlin, görüşmenin iyi gittiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı.
Sözcü, Rubio ve Lavrov’un ABD-Rusya ilişkilerindeki “tahrı̇k edici unsurları ele almak üzere istişare mekanizması kurma ve karşılıklı jeopolitik çıkarlar, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden doğacak tarihi ekonomı̇k ve yatırım fırsatları konularında gelecekte işbirliği yapma konusunda anlaştığını bildirdi.