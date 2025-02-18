Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı

Suudi Arabistan bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceği için masaya oturdu. Barış müzakerelerinden dışlanan Avrupa'nın gözü kulağı bugün Riyad'daydı. Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı. ABD'li bakan, "Ukrayna çatışması sona ererse ABD-Rusya ilişkileri için olağanüstü fırsatlar doğacak" dedi. Rus bakan da mümkün olan en kısa sürede iki ülkenin elçiler atayacağınıu duyurdu. İşte kritik zirvenin ayrıntıları...

Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı - 1

Suudi Arabistan'ın başkenti Rİyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu.

Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele aldı.

Rus TASS ajansına göre toplantı 4,5 saat sürdü. Kremlin, görüşmenin iyi gittiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı. 

Sözcü, Rubio ve Lavrov’un ABD-Rusya ilişkilerindeki “tahrı̇k edici unsurları ele almak üzere istişare mekanizması kurma ve karşılıklı jeopolitik çıkarlar, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden doğacak tarihi ekonomı̇k ve yatırım fırsatları konularında gelecekte işbirliği yapma konusunda anlaştığını bildirdi.

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Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı - 2

RUBİO: BURADA KİMSE KENARA İTİLMİYOR

Ukrayna’daki ihtilafa dahil olan herkesin ihtilafı sona erdirecek bir çözümü kabul etmesi gerektiğini belirten Rubio, “Hedef Ukrayna savaşına adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir son vermek” dedi.

Avrupa Birliği'nin bir noktada müdahil olması gerektiğini söyleyen ABD’li bakan, şunları ekledi: Burada kimse kenara itilmiyor. Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi Ukrayna, Avrupa ve Rusya dahil tüm taraflar için kabul edilebilir olmalı. Ruslar ciddi bir sürece katılmaya hazır. Sonraki adımlar arasında ABD ve Rusya arasında canlı diplomatik misyonların kurulması yer alıyor."

Rubio, Rusya'nın Ukrayna savaşını sona erdirmek için “ciddi bir sürece” girmeye istekli olduğuna ikna olduğunu ifade etti. 

Ukrayna çatışması sona ererse ABD-Rusya ilişkileri için olağanüstü fırsatlar doğacağını sözlerine ekledi.

Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı - 3

LAVROV: EN KISA SÜREDE ELÇİLER ATAYACAĞIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Konuşmalar faydalıydı, birbirimizi dinledik ve duyduk. Mümkün olan en kısa sürede elçiler atamak konusunda anlaştık. Diplomatik misyonların önündeki engelleri kaldırmayı kabul ettik. Ukrayna anlaşmazlığının çözümü için bir süreç oluşturmayı kabul ettik” dedi.

Lavrov, “İşbirliğimizi tam olarak yeniden tesis etmek için gerekli koşulları yaratma konusunda da anlaştık” dedi ve “Ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasına da yüksek ilgi vardı. Çözüm bulmak için iki taraflı kararlılık gösterdik” diye konuştu.

Rus bakan, ABD heyetine NATO'nun genişlemesinin Rusya'ya doğrudan tehdit olduğunu açıkladıklarını da ifade etti.

Bugünkü toplantının büyük bir başarı olduğunu söyleyen Lavrov, Zelenki’nin Rusya-ABD görüşmelerine katılımına lişkin gazzetecilerin sorusuna şöyle yanıt verdi: “Detaylara girmeye gerek yok, Putin zaten bu konuda yorum yaptı.”

Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı - 4

KARŞI TOPLANTI DÜZENLEDİLER

Görüşmelerden dışlanan Avrupalı liderler, bu toplantıya tepki olarak dün Paris'te bir araya geldi ve Rusya Ukrayna Savaşı'nda olası bir barışa ilişkin görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti.

Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sorunlar ve ABD'nin planları ele alındı.

Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı - 5

ABD'Lİ BAKANDAN ORTADOĞU TURU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Arap ülkelerine sürgün etme ve Gazze'yi "devralma" önerisi, Arap ülkelerinden büyük tepki toplamıştı.

Rubio, Trump'ın bu açıklamasının ardından görüşmelerde bulunmak üzere Ortadoğu ziyaretine başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, "Bakan, Gazze'de bölge güvenliğine de katkıda bulunacak bir düzen kurulmasının önemini vurguladı" dedi.

Bruce, Rubio ile Salman'ın İsrail ile Hamas arasında geçen ay imzalanan ateşkesin sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını
ifade ettiklerini ve Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz konularını ele aldıklarını söyledi.

Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü: ABD ve Rusya anlaştı - 6

Interfax haber ajansı, Rusya'nın devlet varlık fonu başkanı Kirill Dmitriev'in bugün yaptığı açıklamaya dayanarak, Rusya'nın ABD'nin Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ilgili görüşmelerde Moskova'nın pozisyonunu dinleyeceğini umduğunu belirtti.

ABD'de eğitim görmüş eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Dmitriev, Trump'ın 2016-2020 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde Moskova ve Washington arasındaki ilk temaslarda rol oynamıştı.

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