Tarihi Notre Dame Katedrali yanıyor

1 Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi ve çatısı çöktü.

2 Fransa İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığını ve yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

3 İtfaiye sözcüsü yangında bir itfaiye erinin yaralandığını ve 10 kişinin dumandan etkilendiğini belirtti.

4 Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden bütün yolları trafiğe kapadı.

5 MACRON TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

6 Televizyonda Sarı Yelekliler ile ilgili halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un olay yerinde inceleme yaptı.

7 Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

8 TRUMP: YANGINI İZLEMEK ÇOK KORKUNÇ ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

9 ABD Başkanı Donald Trump'ın "Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli." şeklindeki açıklaması üzerine, itfaiye de havadan bırakılabilecek su tankerlerinin yapıyı tamamen çökertebileceğine işaret ederek, kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

10 CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN "NOTRE DAME" MESAJI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Altun açıklamasında, “Fransa’nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır” dedi.

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