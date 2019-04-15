Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın

1 Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi ve çatısı çöktü.

2 Fransa İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, yaptığı açıklamada, "Yangının yoğunluğu azaldı. Notre Dame'ın ana yapısı ve özellikle kuzey çan kulesinin kurtarıldığını düşünebilirsiniz." dedi. Nunez, yangının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

3 Fransız İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Notre Dame Katedrali'nin ana yapısının "kurtarıldığı ve korunduğu" belirtildi.

4 Paris Savcılığından yapılan açıklamada ise katedralin, "yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın adli polis tarafından yürütüleceği bildirildi.

5 Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.

6 İtfaiye sözcüsü yangında bir itfaiye erinin yaralandığını ve 10 kişinin dumandan etkilendiğini belirtti.

7 Yangını söndürme çalışmaları devam ederken katedrale çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

8 MACRON TOPLANTIYI İPTAL ETTİ Televizyonda Sarı Yelekliler ile ilgili halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un olay yerinde inceleme yaptı.

9 Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

10 "KATEDRALİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ" Macron, Notre Dame Katedrali'nin önünde daha sonra yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

11 Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500'e yakın itfaiye erine teşekkür eden Emmanuel Macron, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.



Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, binayı yeniden inşa edeceklerini duyurdu.

12 TRUMP: YANGINI İZLEMEK ÇOK KORKUNÇ ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

13 ABD Başkanı Donald Trump'ın "Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli." şeklindeki açıklaması üzerine, itfaiye de havadan bırakılabilecek su tankerlerinin yapıyı tamamen çökertebileceğine işaret ederek, kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

14 CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN "NOTRE DAME" MESAJI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Altun açıklamasında, “Fransa’nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır” dedi.

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