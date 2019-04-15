Tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın (8,5 saat sonra söndürüldü)

1 Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi ve çatısı çöktü.

2 Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali 'nde çıkan yangın yaklaşık 8,5 saat sonra söndürüldü.

3 Yerel saatle 18.50'de başlayan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

4 Yangının sebebi bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, "muhtemelen" 6 milyon euroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti. TARİHİ KATEDRALİN KULESİ BÖYLE YIKILDI

5 Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapının büyük ölçüde zarar görmesi, Fransızlar kadar diğer Avrupalıları da üzdü.

6 Fransa'nın milyarder Pinault ailesi, yeniden inşa çalışmaları için 100 milyon euro bağış yapacağını duyurdu.

7 Paris Savcılığından yapılan açıklamada ise katedralin, "yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın adli polis tarafından yürütüleceği bildirildi.

8 Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfından yapılan açıklamada, katedralin restorasyonu için ulusal yardım kampanyası başlatılacağı belirtildi.

9 İtfaiye sözcüsü yangında bir itfaiye erinin yaralandığını ve 10 kişinin dumandan etkilendiğini belirtti.

10 Yangını söndürme çalışmaları devam ettiği esnada katedrale çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

11 MACRON TOPLANTIYI İPTAL ETTİ Televizyonda Sarı Yelekliler ile ilgili halka seslenmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un olay yerinde inceleme yaptı.

12 Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

13 "KATEDRALİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ" Macron, Notre Dame Katedrali'nin önünde daha sonra yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

14 Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500'e yakın itfaiye erine teşekkür eden Emmanuel Macron, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.



Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, binayı yeniden inşa edeceklerini duyurdu.

15 TRUMP: YANGINI İZLEMEK ÇOK KORKUNÇ ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame Katedrali'ndeki yangını izlemek çok korkunç" dedi.

16 ABD Başkanı Donald Trump'ın "Belki yangını söndürmek için uçan su tankerleri kullanılabilirdi. Hızlı hareket edilmeli." şeklindeki açıklaması üzerine, itfaiye de havadan bırakılabilecek su tankerlerinin yapıyı tamamen çökertebileceğine işaret ederek, kullanılmasının mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

17 CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN "NOTRE DAME" MESAJI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Altun açıklamasında, “Fransa’nın Paris şehrinde çıkan yangının acı haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır” dedi.

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