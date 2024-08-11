Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi
Ankara, 1 Ağustos günü 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleşen en büyük esir takasına ev sahipliği yaptı. 7 ülkeden 26 rehine, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde ülkelerine gönderildi. Kritik operasyona dair yeni ayrıntılar var. ABD Başkanı Joe Biden’ın takası Beyaz Saray’dan canlı takip ettiği ortaya çıktı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ankara’da MİT’in koordinasyonunda gerçekleştirilen tarihi esir takasını, canlı takip etti.