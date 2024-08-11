Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi

İKİ AYDA İKİ TOPLANTI YAPILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyonla ilgili, iki ayda İstanbul ve Ankara’da ilgili tüm ülkelerin katılımıyla iki toplantı yapıldı.

Güvenlik kaynakları, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana son 80 yılın en büyük takasında Türkiye’nin tercih edilmesinde 4 kriterin öne çıktığını bildirdi.

Hem ABD hem Rusya, operasyonun Türkiye’de yapılmasını istedi.

Bu tercihte iki ülkenin de Türkiye’ye duyduğu güven önemli etken oldu.