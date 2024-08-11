Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi

Ankara, 1 Ağustos günü 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana gerçekleşen en büyük esir takasına ev sahipliği yaptı. 7 ülkeden 26 rehine, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde ülkelerine gönderildi. Kritik operasyona dair yeni ayrıntılar var. ABD Başkanı Joe Biden’ın takası Beyaz Saray’dan canlı takip ettiği ortaya çıktı.

Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi - 1

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ankara’da MİT’in koordinasyonunda gerçekleştirilen tarihi esir takasını, canlı takip etti.

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Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi - 2

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, takas operasyonundan 15 gün önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Bu görüşmede, Sullivan, ABD Başkanı Biden’ın, takas operasyonunu canlı takip etmek istediğini belirterek, takasın Türkiye saatiyle 17.00’de başlamasını rica etti.

Bu isteği değerlendiren MİT, takas operasyonunu bu saatte başlattı.

Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi - 3

ABD Başkanı Biden da takas operasyonunu canlı takip etti.

ABD’li rehineler, Biden ile ilk görüşmelerini Esenboğa’dan yaptı.

Sonrasında, 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakli sağlandı.
Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ARADI

Biden, operasyonun ardından basın toplantısı düzenledi ve teşekkür için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı.

Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi - 5

İKİ AYDA İKİ TOPLANTI YAPILDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyonla ilgili, iki ayda İstanbul ve Ankara’da ilgili tüm ülkelerin katılımıyla iki toplantı yapıldı.

Güvenlik kaynakları, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana son 80 yılın en büyük takasında Türkiye’nin tercih edilmesinde 4 kriterin öne çıktığını bildirdi.

Hem ABD hem Rusya, operasyonun Türkiye’de yapılmasını istedi.

Bu tercihte iki ülkenin de Türkiye’ye duyduğu güven önemli etken oldu.

Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi - 6

TÜRKİYE GARANTİ VERDİ

MİT’in disiplinli çalışma şekli, bu tür operasyonları pürüz çıkmadan yönetmesi ve gizlilik konusundaki başarısı da Türkiye tercihindeki önemli unsurlar olarak öne çıktı.

Türkiye, ABD ve Rusya’ya “Siz açıklama yapana kadar açıklama yapmayacağız.” garantisi verdi.

Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi - 7

MİT, takas yeri için kontrolün daha kolay sağlandığı Esenboğa Havalimanı’nı seçti.

1 Ağustos’ta ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye’ye nakledildi.

Operasyonda plan dahilinde bazı rehineler uçaktan uçağa, bazıları uçaktan odaya alındı.

Tarihi operasyonda yeni ayrıntılar: ABD Başkanı Biden, Ankara’daki büyük takası Beyaz Saray’da canlı izledi - 8

Rehinelerin sağlık kontrolleri, kimlik tespitleri de MİT personeli tarafından gerçekleştirildi.

Rusya’dan hapishane kıyafetleriyle getirilen bazı rehinelerin, kıyafetlerini ABD tarafının getirdiği kıyafetlerle değiştirmeleri sağlandı

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