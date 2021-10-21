Tarihi yeniden yazan keşif: Vikingler Amerika kıtasını günümüzden bin yol önce keşfetti

Yeni bir çalışma, Amerika kıtasını keşfeden ilk Avrupalının İtalyan kaşif Kristof Kolomb olmadığını kanıtladı. Bilim insanları Vikinglerin, Kolomb, Atlantik'i okyanusunu geçmeden çok önce, Kanada'da bir yerleşim bölgesi kurduğunu gösterdi. Yeni bir tarihleme yöntemi kullanan uzmanlar, arazinin millattan sonra 1021'de, tam olarak Kolomb'un ilk yolculuğundan 471 yıl önce işgal edildiğini ortaya çıkardı.

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AMERİKA'YA İLK ULAŞAN AVRUPALILARIN VİKİNGLER OLDUĞU KANITLANDI Kuzey Amerika'yı ilk 'keşfeden'lerin Kristof Kolomb yerine Vikingler olduğu uzun zamandır tartışılıyordu. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma ise bu durumu kanıtladı.

KOLOMB'TAN 471 YIL ÖNCE Ahşap eserler üzerinde yapılan testler, İskandinav savaşçılarının tam bin yıl önce kıtada zaten aktif olduğunu gösterdi. Bu durum ise Vikinglerin Kolomb'tan 471 yıl önce Atlantik Okyanusu’nu geçerek Amerika'ya ulaştığı bilinen en eski insanlar olduklarını gösteriyor.

KOLOMB, ASLA KUZEY AMERİKA'YA ULAŞAMADI Bununla birlikte İtalyan kaşif, 1492 yılından günümüzde Bahamalar olarak bilinen Hispaniola adlı bölgeye ayak basan ilk Avrupalı ​​oldu. Ardından bugünkü Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ne ait olan topraklarda dolaştı. Amerika'yı keşfettiği için yaygın olarak itibar görmesine rağmen, orada yaşayan milyonlarca yerli insan vardı ve Kuzey Amerika’ya asla ulaşamadı.

1960'LI YILLARA KADAR FARK EDİLEMEDİ Ayrıca, bilim insanları Vikinglerin Yeni Dünya'ya diğer Avrupalılardan önce gelmiş olabileceği gerçeğini 1960'a kadar fark etmedi.

Arkeologlar, Kanada'nın Newfoundland eyaletinin en kuzey ucundaki L'Anse aux Meadows'un bir Viking yerleşimi olduğuna ortaya çıkardı. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, bölgede bulunan bir odunu milattan sonra 1021 yılına tarihlendi.

Araştırmacılar, odun kalıntılarının Vikinglere ait olduğunu söyledi. Çünkü üzerinde yerliler tarafından üretilmeyen metalden yapılmış bıçaklarla kesme ve dilimleme izlere bulundu.

Yapılan çalışma kapsamında arkeologlar, millattan sonra 992'de meydana gelen ve sonraki yıldan itibaren ağaç halkalarında belirgin bir radyokarbon sinyali üreten büyük bir güneş fırtınası nedeniyle kesin yılı belirleyebildi.

Araştırmayı yöneten Groningen Üniversitesi'nden Profesör Dr. Michael Dee, "MS 992 ile 993 arasında meydana gelen radyokarbon üretimindeki belirgin artış, dünyanın her yerinden ağaç halkası arşivlerinde tespit edildi" dedi.

VİKİNG SEFERLERİNİN SAYISI BİLİNMİYOR Bununla birlikte, Amerika kıtasına yapılan Viking seferlerinin sayısı ve Atlantik üzerindeki kalış süreleri hala bilinmiyor. Mevcut veriler, Vikinglerin az bir popülasyonla göç ettiğini ve Amerika'daki bu ilk Avrupa faaliyetlerinin kültürel ve ekolojik mirasının muhtemelen küçük olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Vikingler uzun gemileriyle büyük mesafeler kat ettiler. Batıda İzlanda ve Grönland'da yerleşimler kurdular ve sonunda L'Anse aux Meadows'a geldiler. Ancak bu ilk transatlantik faaliyetin ne zaman gerçekleştiği şu ana kadar belirsizdi.





ÖNCEKİ BİLGİLER EFSANELERE DAYANIYORDU Amerika'daki Viking varlığı için önceki tahminler İzlanda destanlarına dayanıyordu. Ancak bunlar, sözlü eserler olarak başladı ve yüzyıllar sonra yazıya döküldü.

“Grönlandlıların Destanı” adlı tarihi belgeye göre Vikinglerin Amerika'yı ilk kez MS 986 sonbaharında tesadüfen keşfettikleri düşünülüyor. Destan, Bjarni Herjolfsson adlı bir kahramanın Norveç'ten Grönland'a yelken açmaya çalışırken rotasından çıktıktan çıktığını ve gemisinin Kuzey Amerika'yı oturduğunu konu ediniyor. Ancak, efsaneye göre Herjolfsson asla karaya çıkamadı.



Ancak farklı bir anlatıya göre, onun hikayelerinden ilham alan başka bir Viking Leif Ericsson daha sonra kendi seferine çıktı ve 1002'de Kuzey Amerika'yı buldu.

Buna göre Ericsson, Amerika kıtasında üzüm ve böğürtlen bakımından zengin, verimli bir toprak bularak Vinland’ı kurdu. Eriksson ayrıca Kuzey Amerika kıyılarında iki tane daha "toprak" daha adlandırdı: biri Helluland adını verdiği yassı taşlı, diğeri ise Markland adlı düz ve ağaçlıklı.