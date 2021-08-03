Tarihin en düşük seviyesinde: Arktik deniz buzunun kalbi bu yaz tamamen eriyebilir

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, rekor kıran kış rüzgarları tarafından daha sıcak sulara savrulduktan sonra, en eski ve en kalın Arktik deniz buzunun bu yaz erime riskinin yüksek olduğu konusunda uyardı.

Bununla birilikte, buzun kapsamı 1984'ten bu yana yaklaşık yüzde 50 azaldı ve şu anda yılın bu zamanı için tarihin en düşük seviyesinde bulunuyor.