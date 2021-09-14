Tesadüfen bulundu: Tarihin en büyük hazinelerinden biri

"NEREDEYSE SANDALYEMDEN DÜŞÜYORDUM"

Müze tarafından "Danimarka tarihinin şimdiye kadarki en büyük, en zengin ve en güzel altın hazinelerinden biri" olarak tanımlanan istif, orta Danimarka kasabası Jelling yakınlarındaki Vindelev'de metal dedektörüyle keşfedildi.

Vejlemuseer Müzesi’nin araştırma başkanı Mads Ravn, Schytz ona bulduğu eşyaların fotoğraflarını gönderip önemli bir şey olup olmadığını sorduğunda neredeyse sandalyesinden düştüğünü söyledi.