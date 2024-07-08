Tarihin en şeytani insan deneyleri: Ölüm kamplarından Japonya'nın veba bombalarına kadar!
İnsanlık tarihi boyunca birçok acımasız deney ve uygulama kayıtlara geçti. Pek çoğu "bilim" adı altında yapılan bu deneylerde istediklerine ulaşmak için için insanlar üzerinde vahşi yöntemler denendi. Nazilerin veya Japonların savaşta tıbbı geliştirmek için uyguladığı işkencelerden bir hastalığa tedavi sunmak için öldürülen deneklere, ABD'nin 20 yıl gizlilikle yürüttüğü zihin kontrol çalışmalarından Sovyetlerin 45 bin askerini nükleer patlamanın ortasına yürüttüğü tatbikatına kadar insanlar üzerinde yapılan en acımasız deneyler…
İNSAN DENEYLERİNİN KARANLIK TARİHİ
20. yüzyıl boyunca dünyanın en büyük güçleri, kitlesel insan deneyleri şeklinde kendi vatandaşlarına korkunç acılar yaşattı. Günümüzden 100 yıl önce bile Nazi Almanyası, Japon İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve ABD gibi hükümetler kendi hastalıklı motivasyonuyla deneyler yürütüyordu.
Naziler ırk politikalarını ilerletmek için çalışırken, Japonya kendi ölüm kamplarında insan kapasitesinin sınırlarını test ediyordu.