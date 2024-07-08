Tarihin en şeytani insan deneyleri: Ölüm kamplarından Japonya'nın veba bombalarına kadar!

SEÇİLMİŞ GRUPLAR ÜZERİNDE DENEYLER

Nazi Almanyası'nın ırk politikaları, Yahudilerin, Romanların ve Slavların "ırksal olarak aşağı, alt-insanlar" olduğunu ve bu nedenle toplumdan uzaklaştırılması gerektiğini öne sürdü.

Bu, 1930'larda yaklaşık 400 bin Alman'ın hastanelerde kısırlaştırılmasıyla başladı ve Avrupa Yahudilerinin neredeyse tamamen yok edilmesi ve milyonlarca insanın öldürülmesiyle sonuçlandı; hepsi de Ari ırkını arındırma adına yapıldı.

Milyonlarca insan toplanıp Nazi ölüm kamplarına gönderilirken, doktorlar bu tutuklular arasından seçilmiş bir grup üzerinde deneyler yapmakla görevlendirildi.

Bu uygulamaların 15 bin 754 belgelenmiş kurbanı vardı, ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor.