Tarihin ilk felaket sığınaklarından biri: Campana piramidi

ntv.com.tr 22.09.2021 - 12:12
ABD’de Colorado Boulder Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, bugün El Salvador'da bulunan bir Maya piramidi, iklimi soğutan dev bir volkanik patlamanın ardından 'gelecekteki patlamalara karşı korunmak' için inşa edildi.
Günümüzde krater gölü olan Ilopango yanardağında milattan sonra 539 yılında meydana gelen 'Tierra Blanca Joven' patlaması, son 10 bin yılda Orta Amerika'da yaşanan en büyük patlamaydı.
Araştırmacıların bildirdiğine göre, patlamanın ardından havaya yaklaşık 20 kilometrekarelik piroklast salındı ve çevreyi yaklaşık 30 santimetre kalınlığında tortularla kapladı. Piroklast, yanardağın püskürmesi esnasında sıkışmış gazların itmesi ile fırlayan lav kütlelerine deniliyor.
Arkeolog Akira Ichikawa, Ilopango'ya 40 kilometre uzaklıktaki Zapotitán vadisindeki San Andrés'teki Campana piramidini inceledi.
Antiquity dergisinde yapılan çalışma, yapının yıkıcı olaydan sadece 5-30 yıl sonra piroklast malzemesinden inşa edildiğini ve 80 yıl içinde tamamlandığını ortaya koydu.
Dr. Ichikawa, “Zamanlama, piramidin yanardağa önlem olarak inşa edildiğini gösteriyor. Tierra Blanca Joven patlamasının büyüklüğü nedeniyle, birçok alanın terk edildiğini ve etkilenen bölgelerin yeniden işgal edilmesinin uzun zaman aldığını düşünüyoruz” dedi.
Bununla birlikte, Ichikawa Campana piramidinin zamanlamasının aynı zamanda, insanların hızla San Andrés bölgesini işgal etmek için geri döndüklerini ve onu çevreleyen vadide yaşamaya başladıklarını gösterdiğni açıkladı.
Campana piramidi, yaklaşık 13 metre)yüksekliğinde ve 7 metre yüksekliğinde platformun üzerine inşa edilen piramidal bir formdan oluşuyor. Toplam yapı yaklaşık 33 bin metreküp bir hacme sahip. Bu durum ise, onu inşa edildiği sırada vadideki en büyük yapı haline getirdi.
Ichikawa, olası dini fonksiyonun yanı sıra Campana piramidinin inşasının sosyal bir işleve de hizmet etmiş olabileceğine inandığını söyledi.