Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı

Olaydan yaklaşık 10 gün sonra Ukraynalı ve Rus yetkililer uçağın muhtemelen bir uçaksavar füzesi tarafından düşürüldüğü sonucuna vardı.

Uçuş sırasında Rusya ve Ukrayna, Kırım'da ortak askeri operasyon düzenliyordu.

Ukrayna hükümeti daha sonra ölen İsrail ve Rusya vatandaşları için kişi başı 200 bin dolar tazminat ödedi.