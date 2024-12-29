Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı

Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçağın Kazakistan'da düşürülmesi, tarihte yolcu uçaklarının yanlışlıkla hedef alındığı trajik örnekleri hatırlattı. Son yıllarda bir yolcu uçağının düşürülmesi ne yazık ki ilk kez yaşanmıyor. Amerikan gazetesi Washington Post, tarihte yolcu uçaklarının vurulduğu 5 ünlü olayı derledi.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 1

KORE HAVAYOLLARI'NIN 007 SEFER SAYILI UÇUŞU

1983 yılında rotası New York'tan Alaska oradan da Seul olan Kore Havayolları'na ait 007 sefer sayılı uçak, navigasyon sistemindeki bir arıza nedeniyle Sovyet hava sahasına girdi.

Uçak, Sovyet hava sahasına yönlendirmesinin ardından bir Sovyet avcı uçağı tarafından vuruldu.

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Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 2

Uçaktaki herkes -toplam 269 kişi- öldü. Kurbanlardan biri, Georgia'dan Demokrat bir kongre üyesi olan Larry McDonald'dı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sovyet pilotun yolcu uçağını karanlıkta askeri bir istihbarat uçağı sanmış olabileceğini aktardı.

Sovyet yönetimi başta sorumluluğu üstlenmedi ancak Rus siyasetçiler olaydan 8 yıl sonra Güney Kore'den özür diledi.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 3

İRAN HAVAYOLLARI'NIN 655 SEFER SAYILI UÇUŞU

1988'de İran-Irak Savaşı'nın son aylarında, ABD donanmasına ait güdümlü füze kruvazörü USS Vincennes, Basra Körfezi'nde devriye gezerken İran ordusuyla çatışmalar yaşandı.

Çatışma sırasında, bir İran Hava Yolları'na ait Airbus A300 yolcu uçağı Bandar Abbas Uluslararası Havaalanı'ndan havalanmıştı ve Basra Körfezi üzerinden Dubai'ye doğru ilerliyordu.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 4

655 sefer sayılı uçak, USS Vincennes tarafından vuruldu. Uçaktaki 290 kişinin hepsi öldü.

Amerikan donanması, yolcu uçağının İran'a ait bir savaş jeti sanılarak hedef alındığını kabul etti.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, İran yönetiminden özür diledi.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 5

SİBİRYA HAVAYOLLARI'NIN 1818 SEFER SAYILI UÇUŞU

2001'de Sibirya Havayolları'na ait 1818 sefer sayılı uçak, İsrail'in Tel Aviv şehrinden Rusya'nın Novosibirsk kentine giderken Karadeniz üzerinde vuruldu.

Uçakta bulunan 78 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Yolcular ve mürettebat dahil olmak üzere uçakta 38 Rus, 40 İsrail vatandaşı vardı.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 6

Olaydan yaklaşık 10 gün sonra Ukraynalı ve Rus yetkililer uçağın muhtemelen bir uçaksavar füzesi tarafından düşürüldüğü sonucuna vardı.

Uçuş sırasında Rusya ve Ukrayna, Kırım'da ortak askeri operasyon düzenliyordu.

Ukrayna hükümeti daha sonra ölen İsrail ve Rusya vatandaşları için kişi başı 200 bin dolar tazminat ödedi.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 7

MALEZYA HAVAYOLLARI'NIN 17 SEFER SAYILI UÇUŞU

Malezya Havayolları'na ait 17 sefer sayılı uçak 2014 yılında, Ukrayna'nın doğusunda karadan havaya atılan bir füzeyle vuruldu.

Uçaktaki 298 kişinin hepsi hayatını kaybetti. Bu olay, bugüne dek bir uçağın vurularak düşürüldüğü en ölümcül olay olarak tarihe geçti.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 8

Uçak yere doğru hızla düşerken parçalandı ve enkaz parçaları 49 kilometrekarelik bir alana dağıldı.

Füze, Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar sırasında ateşlendi.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 9

UKRAYNA HAVAYOLLARI'NIN 752 SEFER SAYILI UÇUŞU

Ukrayna Havayolları'na ait 752 sefer sayılı uçak, 2020'de Tahran'dan havalandıktan kısa süre sonra vuruldu.

Uçaktaki 176 kişinin tamamının hayatını kayebttiği olayda İranlı yetkililer sorumluluğu reddetti.

Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı - 10

Ancak sonradan iki uçaksavar füzesinin uçağı vurduğu itiraf edildi.

Yaklaşık bir yıl sonra 10 İranlı yetkili, olaydan suçlu bulundu.

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