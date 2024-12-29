Tarihte ilk değil: Saldırıların hedefi olan 5 yolcu uçağı
Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçağın Kazakistan'da düşürülmesi, tarihte yolcu uçaklarının yanlışlıkla hedef alındığı trajik örnekleri hatırlattı. Son yıllarda bir yolcu uçağının düşürülmesi ne yazık ki ilk kez yaşanmıyor. Amerikan gazetesi Washington Post, tarihte yolcu uçaklarının vurulduğu 5 ünlü olayı derledi.
KORE HAVAYOLLARI'NIN 007 SEFER SAYILI UÇUŞU
1983 yılında rotası New York'tan Alaska oradan da Seul olan Kore Havayolları'na ait 007 sefer sayılı uçak, navigasyon sistemindeki bir arıza nedeniyle Sovyet hava sahasına girdi.
Uçak, Sovyet hava sahasına yönlendirmesinin ardından bir Sovyet avcı uçağı tarafından vuruldu.