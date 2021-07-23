Tarihte sadece iklim krizinden kaynaklanan ilk kıtlık Madagaskar'ı kırıp geçiriyor

Öte yandan WFP, bir sonraki mahsulsüz sezonda hayat kurtarıcı gıdanın sağlanması için 78 milyon 600 bin dolara (yaklaşık 680 milyon TL) ihtiyaç duyulduğunu belirtirken ülkenin açlık krizini uzun vadede durdurması için sulama sistemlerine, yollara, altyapıya ve çok daha fazlasına gereksinimi olduğunu vurguladı.