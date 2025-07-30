Tarihteki en büyük depremler: Kamçatka kaçıncı sırada?
Kimi dakikalar sürdü, kimi kıtalar arası tsunamilere yol açtı… Tarihin en büyük depremleri, sadece yeryüzünü değil, milyonlarca insanın hayatını da derinden sarstı. Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, sismik tarihe damgasını vurdu. İşte geçmişten bugüne en yıkıcı depremler ve geride bıraktığı bilanço…
10. SUMATRA, ENDONEZYA-28 MART 2005 8.6
Can kaybı: Bin 300 kişi
2004 felaketinden yalnızca üç ay sonra meydana geldi. Endonezya’nın Nias ve Simeulue adalarında büyük yıkım yaşandı. Bölge halkı, hâlihazırda afet sonrası toparlanma sürecindeyken bir kez daha sarsıldı.