Tarihteki en büyük depremler: Kamçatka kaçıncı sırada?

5. KAMÇATKA, RUSYA-4 KASIM 1952 | 9.0

Can kaybı: Yaklaşık 2 bin 300 kişi

Sovyetler Birliği döneminde kayıtlara geçen en güçlü deprem. Büyük bir tsunami oluşturdu ve özellikle Kuril Adaları’nda yıkıma neden oldu. Dalgalar, Hawaii kıyılarına kadar ulaştı.