Tarihteki en büyük depremler: Kamçatka kaçıncı sırada?

8. KAMÇATKA, RUSYA-29 TEMMUZ 2025 | 8.8

Can kaybı: İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen deprem, Pasifik genelinde tsunami uyarılarına yol açtı. Japonya, Hawaii ve ABD Batı Kıyısı’nda önlem amaçlı tahliyeler yapıldı. Gelişmiş erken uyarı sistemleri sayesinde can kaybı önlendi.